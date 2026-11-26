В декабре в столице откроются пункты приема подарков и стартуют акции в помощь детям, взрослым и животным. О благотворительной программе проекта "Зима в Москве" сообщил Сергей Собянин.

Горожане смогут передать необходимые вещи, исполнить детскую мечту или поддержать подопечных фондов на благотворительной ярмарке. Подробности программы опубликованы на mos.ru.

Этой зимой в Москве будут работать 32 «Домика добра» проекта «Москва помогает». Центральные площадки начнут принимать подарки 1 декабря и завершат работу 28 февраля 2027 года. На Новом Арбате и площади Революции их можно посетить ежедневно с 10:00 до 21:00, на Тверской площади — по будням с 13:00, в выходные с 12:00 до 21:00.

В остальных округах пункты откроются 11 декабря. По будням они будут работать с 11:00 до 21:00, в выходные — с 10:00 до 21:00. Для участников СВО принимают новую одежду, средства гигиены и подарочные наборы, для детей из новых регионов — сладости, игрушки, книги, школьные и спортивные принадлежности. Животным из приютов можно передать корм, наполнители и средства ухода. Вещи должны быть новыми и в упаковке.

С 1 декабря начнется пятая акция «Добрая елка». Она помогает исполнить желания детей от трех до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Участнику нужно выбрать мечту на сайте акции или снять шар с городской елки, заполнить заявку и договориться с представителем НКО о передаче подарка.

В тот же день стартует акция «Исполни желание». Детские письма разместят на ее официальном сайте. После выбора письма и нажатия кнопки «Исполнить желание» подарок нужно купить и в течение трех дней привезти в офис Московской дирекции массовых мероприятий.

5 и 6 декабря на Болотной площади пройдет фестиваль «Город неравнодушных». Во флагманском арт-павильоне «Сделано в Москве» устроят ярмарку товаров НКО, мастер-классы и игровые площадки. Выручку от продажи игрушек, керамики, украшений и одежды направят подопечным фондов.

В декабре также состоится «Коробка радости» для пациентов онкологических стационаров. Для подарочных наборов собирают средства ухода, книги, вещи из натуральных тканей, чай и сладости. 21 и 22 декабря подарки отправят на сортировку и упаковку, затем доставят пациентам.

На 6 февраля 2027 года запланирован благотворительный день на катке ВДНХ. Средства от билетов и проката коньков передадут фондам Константина Хабенского, «Вера», «Линия жизни» и «Я есть!».