Московская периферия постепенно меняет привычный облик. В жилых кварталах появляются новые дома, обновляются школы и поликлиники, приводят в порядок старые парки и скверы. Один из примеров таких перемен – Бибирево, где в этом году завершилась программа реновации и преобразился один из главных районных парков.

Бибирево, современный облик которого начал складываться в 1970-е годы, долгое время оставалось типичным спальным районом. Для его жителей работа и значительная часть досуга были связаны с поездками в другие части Москвы. Сегодня здесь живут около 160 тысяч человек, а возможностей для полноценной жизни рядом с домом становится всё больше.

Новоселье на улице Корнейчука

На фоне масштабов московской реновации Бибирево выглядит почти исключением – в программу здесь вошли всего два дома на улице Плещеева. Теперь их жители, 102 семьи, переезжают в новостройку на улице Корнейчука.

О завершении программы реновации в районе сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин. Всего сменить адрес предстоит 223 жителям двух старых домов.

Новый жилой комплекс на улице Корнейчука, 45, выделяется среди привычных многоэтажек красными фасадами с зеркальными вставками. Здесь 457 квартир, а устройство дома отражает изменившиеся требования к жилой среде – просторные входные группы, места для колясок и велосипедов, помещения для магазинов и повседневных услуг на первом этаже. Во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки, предусмотрели места для спокойного отдыха.

С переездом последних семей Бибирево присоединится к 12 другим районам Москвы, где действующая программа реновации уже завершена.

У берегов Чермянки

У Бибирева есть своя река – Чермянка, название которой, по одной из версий, связано с красноватыми глинами в её долине. Когда-то на её берегах стояли деревни, теперь раскинулись жилые кварталы. Но река не затерялась среди многоэтажек – её долина по-прежнему остаётся одним из любимых мест прогулок жителей района.

В 2026 году здесь завершилось благоустройство парка «Бибирево», занимающего более восьми гектаров. Как это теперь принято в Москве, территорию постарались приспособить для самых разных занятий. У воды обновили деревянные настилы, установили резные скамейки, качели и шезлонги. Сцену и амфитеатр привели в порядок для районных праздников и культурных мероприятий.

Не обошлось и без привычного набора спортивных и игровых площадок. Для детей разного возраста здесь появились батуты, горки и полосы препятствий, для взрослых – тренажёры, баскетбольная площадка и столы для настольного тенниса. Отдельное пространство отвели владельцам собак.

Вдоль дорожек установили новое освещение, высадили деревья, обновили газоны и цветники. Впрочем, главное, что привлекает сюда жителей соседних кварталов, осталось прежним — прогулки у воды среди зелени.

Зелёные маршруты рядом с домом

По данным столичных властей, за последние годы в Бибиреве привели в порядок более 130 дворов. Работы затронули и небольшие скверы, пруды, дорожки между домами – места, мимо которых жители проходят каждый день, зачастую не обращая на них особого внимания.

Так, обновили каскад прудов на Самотеке, а между Мелиховской, Лескова и Белозерской улицами благоустроили сквер «Бибирево life». Появился и Парк света, где освещение стало частью оформления прогулочного пространства. Изменились привычные маршруты возле станции метро «Бибирево», на улицах Плещеева, Пришвина и Костромской.

Свою историю имеет и Алтуфьевский заказник, одна из крупных природных территорий северо-востока Москвы. За последние годы здесь также провели благоустройство, сохранив возможность для прогулок вдали от оживлённых улиц и жилых кварталов.

Новая жизнь «Будапешта»

У бывшего кинотеатра «Будапешт» сегодня иное назначение. После реконструкции он стал общественным центром «Место встречи». Кинозалы здесь соседствуют с пространствами для спорта и творчества. Подобные перемены произошли и с другими старыми московскими кинотеатрами, многие из которых теперь объединяют под одной крышей сразу несколько занятий.

Не столь заметно со стороны обновление школ и поликлиник. Между тем в Бибиреве реконструировали пять зданий медицинских учреждений и столько же школьных корпусов. Появились также спортивный комплекс «Баланс», роллердром и теннисные корты. На улице Коненкова оборудовали площадку, которую летом используют для командных игр, а зимой – как каток. На улице Пришвина работает центр московского долголетия.

Ближе к остальному городу

Для Бибирева, расположенного на северо-восточной окраине Москвы, транспортная доступность всегда имела особое значение. За последние годы здесь реконструировали развязку МКАД с Алтуфьевским шоссе, построили путепровод, соединивший Костромскую улицу и Юрловский проезд. Это позволило улучшить сообщение с соседними районами.

Для Бибирева важна и связь с другими районами северо-востока Москвы. Поездки в Отрадное, Лианозово или Медведково – такая же часть повседневной жизни, как дорога в центр. Поэтому новые связи между соседними районами, позволяющие обходиться без лишних объездов, здесь особенно востребованы.

Есть у Бибирева и своё место в истории московского транспорта. Именно здесь в 2018 году появился первый столичный электробус, связавший район с ВДНХ. Сегодня в Бибиреве работают уже 12 электробусных маршрутов.

Свой район – своя жизнь

За полвека Бибирево стало домом для нескольких поколений москвичей. Кто-то помнит, как здесь появлялись первые многоэтажки, кто-то вырос среди этих дворов и теперь гуляет по знакомым улицам уже со своими детьми. Район постепенно меняется, хотя многое в его облике остаётся узнаваемым.

В московской прозе Юрия Трифонова город часто предстаёт именно таким – связанным с личной памятью, привычными улицами и домами, которые для каждого значат что-то своё. И в этом смысле Бибирево мало чем отличается от старых московских кварталов. У него тоже есть своя история, свои места и люди, для которых именно эта часть Москвы остаётся самой близкой.

Возможно, с годами само понятие спального района будет всё меньше говорить о характере жизни на городской окраине. Ведь город не заканчивается там, где кончаются его знаменитые улицы. Он продолжается в обычных жилых кварталах, которые постепенно меняются вместе со своими обитателями.