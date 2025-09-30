Кирилл Александров и Дарья Прусакова: "В Кремле воспринимаешь турнир как бал"

25 октября 2025 года на главном паркете страны в Кремлевском Дворце зрителей ожидают много танцев! Состоится 8-ой турнир по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Будет разыграно четыре Кубка Кремля в европейской и латиноамериканской программах среди любителей, профессионалов и Про-Эм пар. Организатор – президент Российского Танцевального Союза, президент Евро-Азиатского Танцевального Совете (EADC), заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов.

Совсем недавно сложившийся дуэт Кирилла Александрова и Дарьи Прусаковой примет участие в турнире профессионалов по латиноамериканской программе. Танцоры рассказали, что уже успели сделать в своем новом партнерстве, каким был для каждого из них первый раз на кремлевском паркете и о многом другом.

«Мы достаточно быстро растем»

Кирилл:

Мы расстались с Ульяной (прим.ред.: Ульяна Максимкина, бывшая партнерша Кирилла), я выставил объявление и буквально сразу Даша мне написала, предложила попробоваться. Я, недолго думая, согласился. Попробовались, время прошло, еще какие-то пробы были, но я понял, что стоит начать танцевать с Дашей.

Кирилл:

Мы уже высупили в Блэкпуле, в Италии на турнире Vivo Latino, на SIDS Cup станцевали и на фестивале в Ярославле.

Дарья:

О результатах скажу, что всегда можно лучше (смеется). Но в целом, мы потихонечку развиваемся.

Кирилл:

Если учесть, что мы недавно в паре, мы достаточно быстро растем в нашем танцевании и в нашем партнерстве. Чтобы из двух хороших танцоров получился хороший дуэт нужно взаимопонимание, у нас оно есть.

Дарья:

Я, считаю, важно чтобы были общие взгляды. Конечно, нужно много разговаривать, общаться и очень много тренироваться.

«Мы можем показать себя с разных сторон»

Дарья:

Шоу, которое мы станцевали на Starlight Galadance — это немного переделанный номер «Луна» с нашего выступления в Кремле. С него мы начали наш путь.

Кирилл:

Мы хотели донести до зрителя идею нашей пары, что мы можем показать себя c разных сторон.

Дарья:

Главное, наверное, на чем строилась идея — это тема мужчины и женщины. Кирилл, такой сильный, большой мужественный, и такая хрупкая я (смеется). Мы попытались это показать.

Не только бальные танцы

Кирилл:

Я могу так сказать, что мне достаточно бальных танцев, поэтому другие танцевальные направления меня не привлекают. Я люблю экстремальные виды спорта. И если выбирать, чем еще заняться кроме танцев, я лучше буду кататься на лошадях, ездить на серфинге.

Дарья:

Я очень люблю балет. Меня это вдохновляет. Грация, красота. Но главное место в моем сердце всегда занимают бальные танцы.

Волшебный пинок и поддержка зрителей

Кирилл:

Меня, наверное, так воспитали, что для меня всегда лучшей поддержкой был хороший пинок родных и близких мне людей, которым я доверяю (смеется). Он давал мне стимул двигаться дальше, становиться лучше, подниматься выше.

Дарья:

Для меня очень важна команда. Наверное, лучшие турниры – это когда приходит наш клуб Starlight, в котором я выросла, и все кричат, бьют в барабаны. Мне вот такое нравится. А в Кремле красивые люди за столами, которые снимают видео, фотографируют, аплодируют, поддерживают, это тоже очень приятно. В любом случае, какой-то фидбэк от зрителей всегда очень важен для нас.

«Спуститься с этой сцены на паркет было моей мечтой с детства»

Дарья:

Из моего первого выступления в Кремле мне очень хорошо запомнилось представление финалистов. Это было в прошлом или позапрошлом году, когда я первый раз попала в финал с другим партнером. Спуститься с этой сцены на паркет было моей мечтой с детства. Я множество раз видела это на старых видео и представляла себя там. Было очень волнительно, дрожали ноги, еще в глаза бил очень яркий свет. Но после танца очень приятные были ощущения. Именно такие, какие я себе и представляла, когда была маленькая.

Кирилл:

У меня с Кремлем вообще ассоциации такие, что я всегда танцую под первым номером, потому что моя фамилия Александров, и по алфавиту я первый получаюсь. Я всегда выхожу на парад участников прямо перед камерой, и когда попал в финал четыре или пять лет назад тоже. Выход, первая пара, первый номер. Мы появлялись со сцены. Ощущение, наверное, такое же, как когда ты выходишь в Блэкпуле, когда мы в финал там тоже попадали. Этот торжественный выход — незабываемые эмоции!

С чего начинается Кремль

Дарья:

Для меня ощущение вот этого мандража, ощущение, что я сегодня буду танцевать в Кремлевском Дворце, начинается еще с вечера накануне, когда засыпаю. Потом просыпаюсь, долгая подготовка. Для партнерши дольше, чем для партнера — прическа, макияж. И на протяжении всего дня я чувствую вот это ощущение какой-то ответственности от того, где сегодня буду танцевать. Паспорт не забыть взять с собой (смеется). Всегда нужно думать об этом. И когда заходишь в бюро пропусков Кремлевского Дворца, забираешь свой пропуск, это еще более волнующий момент.

Кирилл:

Любой турнир, это долгая подготовка к нему, тренировки с утра до ночи, прогоны, практики. И все равно ты начинаешь думать о турнире не в день его проведения, а за две недели, за неделю. И ты представляешь, как ты будешь выглядеть, шьешь костюмы для этого турнира. Ты представляешь себя на паркете, саму площадку. Ты пытаешься погрузиться в состояние, в котором ты будешь. Для меня, наверное, вот это начало.

«Место проведения — это очень важно»

Кирилл:

Я не могу сказать, что вижу какую-то принципиальную разницу между Кремлевским турниром и другими. Но, безусловно, его отличает уникальный красивый паркет. Место проведения — это очень важно. Бывают турниры где-нибудь в спортивных залах, это одно. Кремль – это дорогая площадка, это красивый свет, музыка группа «7 ветров», Георгий Мушеев. И ты воспринимаешь турнир как какой-то бал, где ты во всем чувствуешь какую-то возвышенность. И в своем танце, и в отношении партнера с партнершей.

«Пример того, как танцевальный спорт можно преобразить во что-то красивое и элегантное»

Кирилл:

Моя мама ни разу не была на моих турнирах в Кремле и, вообще, ни на каких московских. И если когда-то она приехала бы в Москву, я бы, в первую очередь, пригласил ее на Кремлевский турнир. Потому что это, великолепный пример того, как танцевальный спорт можно преобразить во что-то красивое и элегантное!

Дарья:

Я бы позвала всех на Кубок Кремля, во-первых, потому что там потрясающий состав участников всегда собирается, самые сильные пары России. Во-вторых, это, конечно же, ведущий сам Станислав Попов. В-третьих — зал. В-четвертых — атмосфера, которая не похожа ни на один турнир у нас в России точно. Это красивые столы, за которые можно посадить гостей, где они смогут отлично провести время, плюс насладиться красотой, которую мы, танцоры, для них будем дарить.