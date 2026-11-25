Более 91 тысячи московских школьников учатся по четырем образовательным вертикалям. Знакомство с исследовательской работой начинается с седьмого класса.

О возможностях для юных исследователей Сергей Собянин рассказал в личном блоге. Ребята могут выбрать естественно-научное, математическое, физико-математическое или ИТ-направление. В текущем учебном году к одной из вертикалей присоединились почти 35 тысяч учеников.

От профильных предметов к экспериментам

В старшей школе продолжить подготовку можно в предпрофессиональных классах: инженерных, медицинских, ИТ-, медиа-, предпринимательских и психолого-педагогических. Они открыты более чем в 75 процентах столичных школ. В этом учебном году здесь занимаются почти 56 тысяч старшеклассников.

Школы сотрудничают с более чем 40 университетами, научными организациями и свыше 400 профильными компаниями. Это дает ученикам возможность посещать практикумы и экскурсии, пользоваться академическим оборудованием, обсуждать проекты с учеными и специалистами.

Для более глубокого погружения в исследования работает проект «В центре науки». Он объединяет свыше 12 тысяч школьников, педагогов и молодых исследователей. Среди направлений — биотехнологии, космос, когнитивистика, робототехника и ИТ.

Наставники и первые научные результаты

В этом году одним из направлений проекта стала программа «Научный ускоритель» для 9–11-х классов. Более 200 молодых ученых помогают ребятам формулировать гипотезы, планировать эксперименты, осваивать лабораторную технику и готовить выступления на конкурсах.

Так, одиннадцатиклассник школы № 1788 Кирилл Полянский исследует колебания солнечных корональных петель по данным космической обсерватории Solar Dynamics Observatory. Ученица инженерного класса школы № 1502 «Энергия» Мария Баукина изучила фрагмент картины «Битва» из Костромского музея-заповедника. С помощью микроскопа и ультрафиолета она определила структуру грунта, лака и красок, выявила поздние слои. Результаты передали реставраторам.

Городские конференции «Инженеры будущего», «Старт в медицину» и «Наука для жизни» в этом году собрали почти 50 тысяч московских школьников. Более шести тысяч участников стали победителями и призерами.