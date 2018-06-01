Лазарева сняли на груди у юных красавцев

Компания "АРС" и Академия популярной музыки Игоря Крутого В 11-й раз проводят Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна". На смотре этого года выступят 14 участников из 9 стран мира. А первый день завершился ярким выступлением Сергея Лазарева и победителей детского конкурса прошлых лет. Причем футболки юных артистов украшали портреты Лазарева! А после выступления мальчики-артисты взяли кумира в оборот и долго не отпускали, делая с ним селфи.
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