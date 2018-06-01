Лазарева сняли на груди у юных красавцев

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой Красавица из Чувашии получила титул "Мисс Россия – 2018" Как менялась Алла Пугачева Странная Валерия на шоу Ани Лорак

Самое читаемое

Что случилось с Веркой Сердючкой
Бузова без трусов довела до тошноты
Врачебная ошибка: Началовой отрезали лишнее во время операции
"Уже развод?" – Сати Казанова рассказала о тиране и предателе
Голая дочь Любови Успенской ошарашила народ
партнеры
Пятница 1 июня
Лента новостей
15:51
Безумные регионы: в Татарстане вторые сутки ловят душевнобольную
15:21
"Перспективы самые ужасные": родившая Зейналова рассказала о недуге
15:15
"Будут бояться": на украинском ТВ призвали ликвидировать россиян
15:08
"Позорище какое-то": Рапунцель вывалила грудь в забегаловке
14:49
Панин на всю страну показал фото голой семьи
14:37
Киев в бешенстве из-за выступления украинской певицы в Крыму
14:28
Анджелина Джоли снова станет мамой
14:11
Россия сделала предложение отравленной Скрипаль
14:11
Петросян обнародовал обращение болезненно худой Степаненко
14:01
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
13:36
В США раскрыли план ядерной атаки на Россию
13:32
Полный игнор: Билан пожаловался на Фадеева
13:26
Названы опасные последствия развода
12:45
После мата Стриженовой Шукшина сделала важный шаг
12:43
Две сотни социальных объектов появятся в Москве
12:37
В Петербурге похитили таксиста-узбека
12:26
Новый поворот в крушении Ан-148: пассажиров убил командир судна
12:08
Племянница скрывает связь с Лазаревым
12:08
В игровой комнате иркутского ТЦ обгорели 10 детей
11:56
Раскованная учительница станцевала стриптиз на выпускном (видео)
11:52
Житель Подмосковья украл из магазина телевизор, мыло и зубную пасту
11:50
В столице построят более 270 километров дорог
11:26
Скандал вынудил Крутого уехать в глухое село
11:24
Ухажер-эскортник при всех завалил Бузову
11:22
Звезда сериала "Друзья" уходит с телевидения
11:16
Назван новый тренер "Реала"
11:14
Самолет экстренно сел из-за невыносимо вонючего пассажира
10:43
Российского тренера жестоко затравили на Украине
10:10
Известная актриса потеряла двоих детей
10:09
Главные события Москвы
10:09
В России из-за жуткой метели нарушено авиасообщение
10:01
Украинцы перегрызлись после "воскрешения" Бабченко
09:50
ЦБ отозвал лицензию у регионального банка
09:38
Бесстыжая бабушка Кондулайнен снялась голой
09:37
Маленький мальчик удивил реакцией на ласки Порошенко
09:18
Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки
09:11
Лазарева сняли на груди у юных красавцев
08:55
Разошлись в разные стороны: Муцениеце откровенно о разрыве с Прилучным
08:46
Долина заявила о вынужденной смене фамилии
08:41
Абрамович лишился самого важного после скандала
08:35
Чудовищный пожар на мусорном полигоне под Москвой увеличился до гектара
08:29
Взбешенный Лещенко устроил разнос Волчек из-за гнусной матерщины
08:16
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
08:15
Барановская пристроила сына на Первый канал
07:48
Любовный гороскоп на месяц
07:47
У метро на юго-востоке Москвы горят торговые павильоны
21:58
Зачем Украина втаптывает себя в грязь
21:53
В Москве при пожаре в палатке с шаурмой погиб человек
21:47
Европа стонет от безрассудных решений Трампа
21:45
Родившую от известного футболиста россиянку признали лживой эскортницей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тяжелобольной Джигарханян из палаты обнародовал завещание
"Я тебя зарою!": Стриженова с вываливающейся грудью матом орала у Малахова
Надменную Самойлову заподозрили в мухлеже
Беременная Наташа Королева рассталась с мужем и ушла к другому
"Воскресший" предатель Бабченко сделал свинское заявление о Путине
"Она станет прекрасной женой": Сафронов о свадьбе с Волочковой
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Июнь 1, 2018
просмотры: 123

Лазарева сняли на груди у юных красавцев

567

Компания "АРС" и Академия популярной музыки Игоря Крутого В 11-й раз проводят Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна". На смотре этого года выступят 14 участников из 9 стран мира. А первый день завершился ярким выступлением Сергея Лазарева и победителей детского конкурса прошлых лет. Причем футболки юных артистов украшали портреты Лазарева! А после выступления мальчики-артисты взяли кумира в оборот и долго не отпускали, делая с ним селфи.

поделиться

комментарии

567

От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко

Непростая жизнь писателя "оборвалась" в Киеве

567

Что связывает фигуристку Медведеву с хоккеистом Ковальчуком

У спортсменов нашлись общие черты в биографии

567

Красавица Загитова и ее новая любовь удивили мир

Чемпионка хвастается снимками в Instagram

567

"Чудо в перьях": Нюша показала прелести на красной дорожке

Звезда выбрала необычное платье для мероприятия

567
567

49-летняя Анжелика Варум выглядит как девочка

Певица празднует день рождения

567
567

Счастливая Бородина вышла в свет после смерти отца

Звезда "Дома-2" смеялась и блистала

567

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Прославленной актрисе исполнилось 59 лет

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Барановская пристроила сына на Первый канал

Мальчик хорошо справляется
Шоу-бизнес

Известная актриса потеряла двоих детей

Голливудская дива рассказала об ужасной боли

Политика

Зачем Украина втаптывает себя в грязь
Вашингтон устроил порку Порошенко за спектакль с Бабченко
Россия обвела Трампа вокруг пальца
Запад назвал идиотизмом подлую акцию Порошенко

Шоу-бизнес

"Перспективы самые ужасные": родившая Зейналова рассказала о недуге
"Позорище какое-то": Рапунцель вывалила грудь в забегаловке
Панин на всю страну показал фото голой семьи
Анджелина Джоли снова станет мамой

Проишествия

Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки
Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве
Убийство предателя Бабченко стало трагедией для Украины
Жуткие кадры с места убийства журналиста Бабченко

Lifestyle

Пойманный за руку Михалков оправдался за дикие доходы
Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова
В Москве Джонни Деппа забросали нижним бельем
Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"
Шоу-бизнес

Надменную Самойлову заподозрили в мухлеже

Родственников певицы распекли за излишнюю предприимчивость
Шоу-бизнес

Шнуров назвал причину развода с танцовщицей

Сергей снова заинтриговал россиян
Шоу-бизнес

Панин на всю страну показал фото голой семьи

Актер нестандартно поздравил россиян
Шоу-бизнес

"Позорище какое-то": Рапунцель вывалила грудь в забегаловке

Девушку упрекнули в недобросовестном исполнении родительских обязанностей

Гороскоп

Любовный гороскоп на месяц
"Люто ненавидит мужчин": Открылась тайна Юлии Барановской
Гороскоп здоровья на июнь
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова

Фоторепортажи

Лазарева сняли на груди у юных красавцев
Бузова на максималках: красотка показала новые формы
От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко
Что связывает фигуристку Медведеву с хоккеистом Ковальчуком

Спорт

Российского тренера жестоко затравили на Украине
Родившую от известного футболиста россиянку признали лживой эскортницей
Губерниев в ужасе от сообщений о смерти Овечкина
Василий Уткин о российских футболистах: Больше надежд нет

Регионы

Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Безумные регионы: ростовский завод торговал сосисками с пола и мясом с бактериями
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru