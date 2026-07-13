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Проблемы с сердцем начинаются на кухне: что должен знать каждый человек с лишним весом

Проблемы с сердцем начинаются на кухне: что должен знать каждый человек с лишним весом
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Мария Лопухина

Мария Лопухина

 Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, врач-функциональной диагностики, главный врач клиники «Остров Здоровья».

Если вы хотите сохранить сердце здоровым на долгие годы, начните с самого простого вопроса: что сегодня лежит на вашей тарелке? Возможно, именно этот выбор станет лучшей инвестицией в ваше будущее.

Каждые 34 секунды в мире один человек умирает от сердечно-сосудистого заболевания. Большинство уверено, что причиной становятся возраст, наследственность или стресс. Но мало кто задумывается, что путь к инфаркту зачастую начинается не в кабинете врача, а гораздо раньше — на собственной кухне.

Мы привыкли считать лишний вес косметической проблемой. «Похудею к лету», «Сяду на диету после праздников», «Пока ничего не болит» — эти фразы кардиологи слышат ежедневно. Между тем современная медицина рассматривает ожирение как хроническое заболевание, которое постепенно меняет работу сердца, сосудов и обмена веществ. И эти изменения начинаются задолго до появления первых симптомов.

За последние годы отношение врачей к ожирению изменилось кардинально. Сегодня мы говорим уже не о лишних килограммах, а о серьезном факторе риска инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и преждевременной смерти. Именно поэтому забота о сердце начинается не с первой таблетки от давления, а с ежедневного выбора продуктов и образа жизни.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более одного миллиарда человек в мире живут с ожирением, а число людей с избыточной массой тела превышает 2,5 миллиарда. Это уже не вопрос внешности — это вопрос здоровья, качества жизни и ее продолжительности.

Главная опасность заключается не в самом лишнем весе, а в том, что происходит внутри организма. Жировая ткань — это не просто запас энергии. Сегодня известно, что она является активным эндокринным органом, который вырабатывает десятки биологически активных веществ. При ее избытке развивается хроническое воспаление, нарушается чувствительность тканей к инсулину, страдают сосуды и сердечная мышца.

Особенно опасен висцеральный жир — тот, который окружает внутренние органы. Именно он способствует развитию инсулинорезистентности, повышению артериального давления, нарушению липидного обмена и ускоренному развитию атеросклероза. Все это значительно увеличивает риск инфаркта миокарда, инсульта и хронической сердечной недостаточности.

Многие пациенты спрашивают меня: «Неужели несколько лишних килограммов могут настолько повлиять на сердце?» Ответ однозначный — да. Современные исследования показывают, что сердечно-сосудистый риск начинает увеличиваться еще до развития выраженного ожирения, особенно если жировая ткань откладывается в области живота. Именно поэтому сегодня кардиологи оценивают не только индекс массы тела, но и окружность талии.

Во время эхокардиографии мы нередко видим изменения, о которых пациент даже не подозревает. Сердце увеличивается в размерах, утолщаются стенки левого желудочка, нарушается его расслабление. Эти процессы могут годами протекать бессимптомно. Человек чувствует себя здоровым, продолжает работать, заниматься семьей, строить планы. Но сердце уже работает с перегрузкой.

Еще одна причина роста сердечно-сосудистых заболеваний — особенности современного питания. Избыток ультрапереработанных продуктов, сладких напитков, фастфуда, насыщенных жиров и соли постепенно меняет обмен веществ. Организм получает больше энергии, чем способен израсходовать, а избыток калорий превращается в висцеральный жир — самый опасный для сердца.

Ситуацию усугубляют малоподвижный образ жизни, хронический стресс и недостаток сна. Сегодня доказано, что дефицит сна нарушает выработку гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения. Человек чаще переедает, хуже контролирует аппетит и постепенно набирает вес. Именно поэтому современная медицина больше не считает ожирение исключительно следствием неправильного образа жизни. Это сложное хроническое заболевание, в развитии которого участвуют генетические, гормональные, психологические и социальные факторы.

Хорошая новость заключается в том, что большинство этих изменений можно остановить. Даже снижение массы тела на 5–10% приводит к снижению артериального давления, улучшению показателей холестерина и уровня глюкозы, уменьшению нагрузки на сердце и значительному сокращению риска сердечно-сосудистых осложнений.

Настоящий прорыв в лечении ожирения произошел в последние годы благодаря появлению современных пептидных препаратов. Крупные международные исследования показали, что препараты класса агонистов рецепторов GLP-1 помогают не только эффективно снижать массу тела, но и уменьшают вероятность инфаркта миокарда, инсульта и сердечно-сосудистой смерти у пациентов с ожирением⁶. Для кардиологов это стало одним из самых важных достижений последних лет. Мы впервые получили возможность не просто бороться с последствиями ожирения, а воздействовать на одну из главных причин развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако важно помнить: ни один препарат не способен заменить здоровый образ жизни. Современная терапия наиболее эффективна только тогда, когда она сочетается с рациональным питанием, регулярной физической активностью, полноценным сном и медицинским сопровождением. Лечение ожирения — это не краткосрочная диета, а долгосрочная стратегия сохранения здоровья.

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются главной причиной смертности во всем мире. Но сегодня у нас есть все возможности изменить этот прогноз. Забота о сердце начинается не тогда, когда появляются боль в груди или высокое давление. Она начинается значительно раньше — с ежедневных решений, которые мы принимаем за обеденным столом.

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13 июля 2026, 13:02
Фото: magnific.com

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