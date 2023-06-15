"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт

Госкорпорация "Росатом" и правительство Чукотского автономного округа заключили соглашение о строительстве в регионе атомной станции малой мощности (АСММ). Договор подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов. АСММ построят на базе новейшей российской реакторной установки "Шельф-М".

Технические проекты реакторной установки и основное технологическое оборудование планируется завершить в2024 году. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

Лихачев отметил важность проектов АСММ для социально-экономического развития удаленных и труднодоступных регионов. По его словам, наличие таких станций развивает промышленность, создает новые рабочие места и содействует экономическому росту.

"Мы уже эксплуатируем единственную в мире ПАТЭС "Академик Ломоносов", реализуем проект первой российской наземной АСММ в Якутии на базе РУ "РИТМ-200Н", и сегодня вместе с правительством Чукотского автономного округа закрепили намерение сотрудничать по проекту новой АСММ. "Шельф-М" – это расширение линейки реакторов малой мощности и наших возможностей применения атомной энергетики, адаптация технологий под потребности заказчиков", – сказал гендиректор "Росатома".

Кузнецов напомнил, что на Чукотке в 1974 году заработал первый блок Билибинской АЭС. Он выразил уверенность, что партнерство с "Росатомом" придаст региону новый импульс развития.

"Шельф-М" является частью федерального проекта "Новая атомная энергетика". Срок службы станции – 60 лет.