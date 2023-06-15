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Четверг 15 июня

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"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт

"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт
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Госкорпорация "Росатом" и правительство Чукотского автономного округа заключили соглашение о строительстве в регионе атомной станции малой мощности (АСММ). Договор подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Подписи под документом поставили генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и врио губернатора Чукотки Владислав Кузнецов. АСММ построят на базе новейшей российской реакторной установки "Шельф-М".

Технические проекты реакторной установки и основное технологическое оборудование планируется завершить в2024 году. Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2030 год.

Лихачев отметил важность проектов АСММ для социально-экономического развития удаленных и труднодоступных регионов. По его словам, наличие таких станций развивает промышленность, создает новые рабочие места и содействует экономическому росту.

"Мы уже эксплуатируем единственную в мире ПАТЭС "Академик Ломоносов", реализуем проект первой российской наземной АСММ в Якутии на базе РУ "РИТМ-200Н", и сегодня вместе с правительством Чукотского автономного округа закрепили намерение сотрудничать по проекту новой АСММ. "Шельф-М" – это расширение линейки реакторов малой мощности и наших возможностей применения атомной энергетики, адаптация технологий под потребности заказчиков", – сказал гендиректор "Росатома".

Кузнецов напомнил, что на Чукотке в 1974 году заработал первый блок Билибинской АЭС. Он выразил уверенность, что партнерство с "Росатомом" придаст региону новый импульс развития.

"Шельф-М" является частью федерального проекта "Новая атомная энергетика". Срок службы станции – 60 лет.

15 июня 2023, 18:29
Фото: vk.com/rosatomru

"Единая Россия" в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора

"Единая Россия" в Подмосковье выдвинула Андрея Воробьева кандидатом на пост губернатора
Об этом на конференции "Единой России" в подмосковном Красногорске заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак. Действующий губернатор Московской области является компетентным, ответственным и эффективным лидером, проявившимся в решении проблем региона и заслужившим высокое доверие президента, также сообщил Турчак.

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем России
В ходе мероприятия, организованного в честь Дня России, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил выдающимся жителям региона федеральные и региональные награды. Воробьев также вручил награды участникам СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты

Андрей Воробьев: с 1 июля бюджетникам Подмосковья проиндексируют зарплаты
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона заявил, что с 1 июля зарплаты работников социальной сферы, медицинских работников и работников культуры будут проиндексированы на 8-10%. Решение направлено на улучшение условий труда и социального благополучия указанных категорий работников и обусловлено важностью их вклада в развитие региона. "Мы понимаем, что педагоги, врачи, соцработники – особые профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое.

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья "Парки в лесах"

Воробьев попросил Путина поддержать проект по благоустройству Подмосковья "Парки в лесах"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным попросил главу государства поддержать амбициозный проект Подмосковья по благоустройству "Парки в лесах". "И я хочу Вас попросить поддержать проект "Парки в лесах".

Андрей Воробьев: в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе"

Андрей Воробьев: в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе"
1 июня в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе", организованное региональными Министерством информационных и социальных коммуникаций и Министерством благоустройства. 1 июня в Московской области началось парковое голосование "Улучшаем парки Подмосковья вместе", организованное региональными Министерством информационных и социальных коммуникаций и Министерством благоустройства.

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