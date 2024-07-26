"Росатом" создает инновационную инфраструктуру для безопасной переработки опасных отходов

На полигоне "Красный Бор" ликвидировали экологический вред.

Госкорпорация "Росатом" активно занимается решением одной из ключевых экологических проблем в Ленинградской области – ликвидацией накопленного вреда на полигоне токсичных промышленных отходов "Красный Бор". Этот объект, функционировавший на протяжении десятилетий, представлял серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

В ходе рабочего визита вице-премьера Дмитрия Патрушева на полигон были представлены мероприятия по приведению объекта в безопасное состояние. Так, "Росатом" уже укрепил дамбы обвалования открытых карт-накопителей и заменил устаревшее понтонное укрытие, что позволило полностью исключить риск утечки отходов. Кроме того, по всему периметру полигона возводится уникальная противофильтрационная завеса, которая будет препятствовать распространению загрязняющих веществ.

Важным направлением работ является создание современной технологической инфраструктуры для обезвреживания более 340 тыс. куб. м накопленных жидких и пастообразных отходов. Эта задача будет реализована к концу 2025 года. Завершающим этапом станет рекультивация поверхности полигона с помощью многофункционального экрана, который предотвратит попадание осадков и образование загрязненного фильтрата.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что экологическая повестка является одним из приоритетных направлений развития Госкорпорации. Накопленный производственный опыт и высокие научно-технологические компетенции позволяют эффективно решать сложные экологические задачи на территории России, ликвидируя многолетний вред, нанесенный окружающей среде.

Кроме того, "Росатом" предпринимает меры по предупреждению возникновения новых экологических рисков. Создается современная инфраструктура для обращения с промышленными отходами в рамках концепции экономики замкнутого цикла. Реализация этих масштабных проектов позволит обеспечить экологическое благополучие для граждан.