Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Матрены Царьградской, жившей в V веке и прославившейся монашеским подвигом, исцелением недугов и глубокой духовной силой.



В воскресенье, 22 ноября 2026 года, народный календарь отмечает праздник Матрены Зимней. В крестьянском быту этот день считался окончательным рубежом между осенью и настоящей суровой зимой. Поговорка гласила: "На Матрену зима встает на ноги, и морозы прилетают от утренников". Предки верили, что именно с 22 ноября природа окончательно засыпает под снежным покрывалом, а нечистая сила и болезни пытаются пробраться в тепло человеческих жилищ.

Обряды на здоровье и сила целебных трав

На Матрену Зимнюю женщины традиционно проводили обряды на избавление от болезней и укрепление здоровья домочадцев. С самого утра хозяйки доставали из сундуков старую ненужную одежду, сжигали ее в печи или уносили подальше от двора, веря, что вместе с тряпьем сгорают все прошлогодние хвори.

Особое место в этот день занимали целебные травы и коренья. Хозяйки заваривали чай из сушеного зверобоя, иван-чая и липового цвета, угощая им всех членов семьи для защиты от зимних простуд. Считалось, что собранные и заговоренные на Матрену снадобья обладают особой исцеляющей силой.

Страшный запрет: почему нельзя приносить в дом чужие вещи

Энергетика 22 ноября требовала максимальной изоляции домашнего пространства от внешнего мира, а главный запрет дня внушал суеверный трепет:

Категорически запрещалось приносить в дом любые чужие вещи, особенно ношенные, старые или подобранные на улице. Предки верили, что с чужого плеча в избу легко перетянуть чужие болезни, неудачи, слезы и нищету.

Строго возбранялось отдавать свои старые или хорошие вещи нуждающимся именно в этот день — считалось, что вместе с ними можно отдать собственное здоровье и семейное благополучие. Раздачу одежды переносили на другие даты.

Нельзя было впускать в дом незнакомцев или пускать на ночлег случайных странников, дабы не навлечь на семью беду.

Запрещалось стричь волосы и ногти: верили, что вместе с состриженными прядями можно укоротить себе жизнь и лишиться жизненных сил.

Избегали ссор и пустых споров: негатив, выпущенный 22 ноября, мог надолго закрепиться в ауре дома, лишив его защиты.

О чем шепчут ноябрьские приметы

Наблюдательные хозяева внимательно следили за погодой на Матрену Зимнюю, чтобы узнать, какой будет предстоящая зима:

Если 22 ноября выдавалось туманным и пасмурным — ждали скорой оттепели.

Иней на деревьях с самого утра предвещал суровые морозы, которые продлятся до конца месяца.

Гуси, выходящие на лед или расхаживающие по снегу в этот день, обещали скорое потепление.

Если на Матрену шел дождь — в следующем году удастся вырастить богатый урожай пшеницы.

Урок предков для современной жизни

В ритме сегодняшней недели день Матрены Зимней напоминает о важности энергетической чистоты нашего личного пространства. 22 ноября откажитесь от спонтанного шопинга на секонд-хендах, не принимайте сомнительных подарков от малознакомых людей и наведите порядок в шкафах.

Избавьтесь от треснутой посуды, выбросьте то, чем давно не пользуетесь, и проведите воскресенье в тишине семейного уюта. Очищение дома от хлама и защита своего очага от чужого негатива подарят вам спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.