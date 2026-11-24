Человечество оказалоcь на пороге одного из величайших астрономических открытий в истории, способного полностью переписать учебники физики и географии космоса.

На далеких задворках нашей космической гавани, где солнечный свет слабеет почти в тысячу раз, а бесконечная ледяная пустыня тянется далеко за орбиту Нептуна, может скрываться еще один загадочный мир. Ученые окрестили потенциальную находку "Планетой X2", сообщает Ridlife.

Международная команда астрономов провела грандиозные компьютерные симуляции эволюции Солнечной системы за 4,5 миллиарда лет. Результаты шокировали исследователей: аномальные орбиты далеких ледяных тел проще всего объяснить наличием гигантской скрытой "суперземли". По расчетам ученых, таинственная планета движется по колоссальной орбите и никогда не подлетает к Солнцу ближе чем на 200 астрономических единиц — это далеко за пределами привычного нам пояса Койпера.

Поиск подобных невидимок по гравитационным отпечаткам напоминает работу детектива. Ледяные астероиды выступают в роли улик, прямо указывающих на присутствие некоего массивного монстра. Специалисты обратили внимание на две группы странных космических тел: у одной орбиты искривлены под экстремальными углами, а у другой точки сближения с Солнцем находятся неприлично далеко от Плутона. Классические модели с учетом лишь известных нам планет-гигантов не могут объяснить эти аномалии, тогда как добавление в рассуждения "Планеты X2" мгновенно расставляет все по своим местам.

Самое интересное, что гипотетическая "Планета X2" вовсе не исключает существования другой легендарной "Девятой планеты". Оба предположения описывают абсолютно разные орбитальные феномены. Это значит, что на крайних рубежах нашей системы могут прятаться сразу два неизвестных мира. Если "Планета X2" реально существует, она могла зародиться вблизи Солнца на заре времен, а затем быть выброшена в ледяную бездну в результате гравитационных войн с Юпитером и Сатурном.

Главную интригу века предстоит раскрыть мощнейшей обсерватории имени Веры Рубин в Чили. Ее сверхчувствительная оптика готовит настоящий прорыв: телескоп зальет астрономов потоком данных о новых объектах. Если аномальные кластеры орбит подтвердятся, у теории скрытого мира появится железобетонная база. Человечество стоит в шаге от разгадки главной тайны Вселенной, и ответ будет получен уже в ближайшее время.