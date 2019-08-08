Богомолова перекосило рядом с Собчак

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Однажды... в Голливуде". Картину представил режиссер Квентин Тарантино. В зале был буквально аншлаг. Не остались в стороне и Константин Богомолов и Ксения Собчак. Перед просмотром режиссер развлекал свою избранницу, корча рожицы. Та заливисто смеялась. Пара буквально сияла от счастья.
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