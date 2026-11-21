10 детских книг, в которых живет настоящее новогоднее чудо от издательства "Эксмо".

Новый год, пожалуй, самый семейный и теплый праздник. Время, чтобы замедлиться, собраться всем вместе, а возможно, и завести новые традиции. Например, читать вместе под елкой или дарить друг другу подарки, которые создают атмосферу чуда. Книга — именно такой подарок. В нашей подборке 10 детских книг — от классики до новинок современной литературы. Волшебные сказки для малышей, детективы для школьников, классика в подарочном оформлении и даже книга-адвент. Каждая из этих книг словно маленький праздник и чудесное приключение, которые останутся с ребенком надолго.

Отфрид Пройслер — Что случилось на Рождество (ил. К. Хансен)

Маленький ослик даже не подозревал, что обычная встреча с ангелом перевернет все его существование. Вместе они отправляются в путь вслед за Рождественской звездой. Их компания становится все больше, ведь по дороге к ним присоединяются дети, взрослые, лесные звери, случайные прохожие… И чем длиннее становится их путь, тем яснее: это не просто путешествие, а настоящее рождественское чудо.

История от классика детской литературы Отфрида Пройслера о том, что чудо всегда ближе, чем кажется, а доброта и открытое сердце объединяют самых разных героев. Атмосферные иллюстрации и нежный текст создают то самое уютное праздничное настроение.

Юлия Школьник — Питер, Брейн и Малыш. Зимние приключения

Питер, Брейн, Малыш и Ирэн Ратлер знают, чем заняться в каждый из зимних месяцев, и приглашают юных читателей присоединиться к приключению! Вам придется не только найти новогоднюю елку, но и спасти праздник, а еще помочь лесным обитателям, попавшим в беду, и раскрыть тайну одного дома. Загадки, неожиданные повороты, юмор и настоящее новогоднее чудо — все это ждет на страницах. А QR-коды внутри книги позволят услышать песни героев и аудиоспектакли с их приключениями.

Эта книга превратит чтение в настоящее представление, а яркие иллюстрации сделают ее украшением домашней библиотеки и отличным подарком к празднику.

Светлана Кривошлыкова — Похищение в зимнюю ночь (#9)

С чего начинаются каникулы? С веселья? Безделья? Игр? Нет! Каникулы в старинном пансионе начинаются с исчезновения директора. Телефоны молчат, дороги замело, видеокамеры уничтожены, а преступник где-то рядом. Пока взрослые пытаются разобраться, ученики начинают собственное расследование. Следы ведут в подземные ходы, к старым алхимическим тетрадям и к тайне, уходящей корнями в прошлое. Но чем ближе друзья к разгадке, тем опаснее становится игра.

Девятая книга серии для тех, кто любит снежные пейзажи, старинные загадки и напряжение до последней страницы.

Ребекка Харри — Новогодний домик для Мышки (ил. Р. Харри)

Маленькая Мышка давно мечтала о своем теплом, уютном месте. О настоящем доме. И вот, накануне Нового года, она отправляется в заснеженный лес на поиски. По дороге то и дело останавливается: у Зайки никак не разгорится камин, у Лисенка не выходит праздничный торт, у Медвежонка дом стоит неукрашенный… Каждый раз Мышка помогает лесным друзьям, совсем забыв о своей цели. Но успеет ли она найти свой дом до боя курантов?

Очаровательные иллюстрации и трогательный сюжет напоминают: добро всегда возвращается, а чудо рождается там, где есть отзывчивость и забота.

Олег Рой — Кто украл Новый год?

Время остановилось за две недели до самого чудесного праздника. Ваня со своей сестрой Варей не намерены сидеть сложа руки и отправляются на поиски ответа этого загадочного явления. Им помогают все Деды Морозы страны и любимые сказочные герои — от Бабы Яги до трех богатырей. Но на пути им встречаются серьезные противники: то Великий Полоз утащит брата в подземные владения, то Змей Горыныч решит пообедать ребятами. А напоследок появится и самый главный недруг.

Необычная история, которая может случиться только в необычный период — канун Нового года, не оставит равнодушным юных читателей.

Натали Квинтарт — Маленький красный Трактор. Уютные истории на весь год

Под одной обложкой шесть историй о маленьком красном Тракторе Труме. И эти истории растянуты на целый год! Найдите новых друзей вместе с Трумом весной, научитесь терпению и честности летом, отправьтесь в большое путешествие осенью, ну, а зимой откройте в себе радость от помощи другим. Каждая история наполнена теплом и уютом и помогает понять: любое время года прекрасно. Большой формат, красочные иллюстрации и запоминающиеся сюжеты делают эту книгу идеальным подарком для мальчиков и девочек дошкольного возраста.

Лара Андерс — Новогодняя сказка Волшебного леса (ил. Ани Гроте)

Совушка Софийка мечтала встретить Новый год с друзьями. Но что делать, если метель решила отменить главный праздник? Совушка не привыкла сдаваться. Вместе с братом Филей она пишет письма всем лесным зверятам, чтобы никто не остался без внимания. А Филя, желая поднять настроение, принимается сочинять небылицы. Но может ли выдумка стать настоящим волшебством? Что произойдет, когда друзья все же соберутся вместе? И какие сюрпризы приготовил зимний лес?

Добрая сказка для совместного чтения, которая напомнит, что радость всегда рядом с нами. А крупный шрифт и красочные иллюстрации помогут юным читателям погрузиться в историю.

Магнус Мист — Маленькая злая книга. Книга-адвент 2

Книга-нехочуха: она не хочет, чтобы ее читали и, тем более, чтобы правильно выполняли задания. Но если юный читатель очень смелый, то его ждет большое и авантюрное приключение!

В этой части международного бестселлера читатель окажется на Северном полюсе, где все, что могло пойти не так, — пошло не так. Санта-Клаус устроил забастовку, эльфы поссорились между собой, а злодей Рупрехт вдруг начал вязать носки. И эту неразбериху сможет распутать только истинный герой.

Запечатанные страницы, которые нужно разрезать (строго!) по две в день, головоломки, задания, атмосферные иллюстрации, адвент-календарь и много других ловушек и тайн. Для тех, кто считает, что читать скучно, — эта книга докажет обратное.

Клайв Стейплз Льюис — Лев, Колдунья и платяной шкаф (ил. Оуэна Ричардсона), 6+

Спасаясь от войны, Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси находят дверь, которая ведет в загадочную Нарнию. В этом мире царит вечная зима. Чтобы снять чары Белой Колдуньи, детям предстоит найти льва Аслана, пережить предательство и сойтись в битве, от которой зависит судьба страны.

Это первая книга цикла, с которого началась любовь миллионов читателей к фэнтези. В этом издании собраны классические иллюстрации и карты Нарнии от Паулины Бэйнс, новый кинематографичный дизайн обложки от Оуэна Ричардсона и полный текст в переводе Натальи Виноградовой. Это книга, которая остается с тобой на всю жизнь.

Вероника Медведева — Тайна заснеженного леса

Зима пришла в лес и зверята искренне обрадовались ей. Они устроили праздник для Дятла, играли в снежки, веселились от души. А потом случилось странное: апрель наступил, а снег не растаял. Что же произошло? О чем забыли друзья, пока так радовались зиме?

Акварельные иллюстрации на мелованной бумаге хочется рассматривать снова и снова! В них важна каждая деталь. А в конце книги ждет рецепт морковного торта, который можно испечь всей семьей. Уютное чтение для долгих зимних вечеров.