Громкий скандал с зачисткой контента Ксении Собчак по требованию надзорных органов вылился в яростную личную перепалку двух самых влиятельных женщин отечественного медиапространства.



Эхо скандального удаления выпусков с популярного видеохостинга Ксении Собчак переросло в настоящую информационную войну. Напомним, ранее Роскомнадзор нашел признаки экстремизма в интервью журналистки с тремя эпатажными персонами интернета — Игорем Синяком, Хилми Форксом и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Блондинка была вынуждена подчиниться жестким требованиям ведомства, спешно зачистить ролики и публично извиниться перед зрителями, назвав произошедшее "позорищем".

Однако настоящая буря грянула чуть позже, когда в конфликт открыто вмешалась глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Общественница демонстративно поддержала карательные меры регулятора, публично съязвив и назвав решение властей "вполне ожидаемым для всех здравомыслящих людей".

Такого выпада в свой адрес "Кровавая барыня" стерпеть уже не смогла. Вспыхнувшая от ярости Собчак разразилась огромным обличительным постом, буквально разнесла оппонентку и перейдя на жесткие личные оскорбления.

"Удивительное, конечно. Когда доносчик не просто строчит доносы, но потом еще и хвастается: "Это я, я, Я это написал, товарищ начальник!" Времена цикличны, я это видела уже не раз и не два — как очередной калиф на час с треском падал со своего пьедестала непогрешимости, и его дутая власть, обеспеченная патронами, рассыпалась в пыль и прах", — эмоционально выпалила журналистка.

На этом Ксения Анатольевна не остановилась. Она не постеснялась заявить на многомиллионную аудиторию, что Екатерина Мизулина якобы "не представляет из себя ровным счетом ничего", кроме банальной "функции доносчицы".

Светская хроника замерла в ожидании ответного удара. Градус ненависти между журналисткой и главной блюстительницей виртуальной нравственности накалился до предела, и этот раунд битвы явно не станет последним в их затяжной публичной вражде.