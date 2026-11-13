"Хотите выставить меня уродом?": взбешенная Волочкова в ярости набросилась на оператора

Очередной светский выход эпатажной балерины обернулся громким скандалом и жесткой перепалкой с прессой, когда у артистки прямо под прицелом объективов сдали нервы.



Светская Москва привыкла ко многому, но каждый выход Анастасии Волочковой по-прежнему гарантирует организаторам бурю страстей и максимальный накал эмоций. На этот раз эпицентром драмы стала презентация книги Марии Макаренко. Бывшая прима Большого театра появилась на статусном мероприятии при полном параде, однако светский лоск моментально испарился, уступив место неприкрытой ярости. Обычно танцовщица виртуозно держит удар перед репортерами: она охотно позирует в фирменных позах, демонстрирует роскошные наряды и с обезоруживающей улыбкой отшучивается на самые каверзные выпады. Но в этот вечер хваленое самообладание дало фатальную трещину.

Градус напряжения взлетел до предела, едва журналисты затронули самую болезненную для звезды тему — скандал вокруг наследства и натянутые отношения с 21-летней дочерью Ариадной. Слухи о том, что балерина собирается вычеркнуть родную кровиночку из завещания и оставить элитную недвижимость чужим людям, не дают покоя публике уже которую неделю. Корреспондент программы "Хватит слухов!" попытался в лоб выяснить истинные планы артистки, но вместо спокойного ответа наткнулся на стену глухого раздражения.

Волочкова буквально закипела, не желая пускать посторонних в свой финансовый и семейный лабиринт. "Послушайте, пожалуйста, вот скажите, пожалуйста, зачем вы лезете в мою недвижимость? Одну квартиру я уже продала в Питере давно. Следите за новостями. Почему вы, люди, мне должны говорить, кому я что должна завещать? Кому хочу, тому и завещаю. Подождите, рано об этом говорить", — с неприкрытой злостью отчеканила прима, дав понять, что отчитываться за свои квадратные метры не намерена.

Однако настоящий взрыв эмоций грянул секундой позже, когда один из операторов подошел к звезде на опасное расстояние. Стремясь поймать самые сочные кадры разгневанной танцовщицы, мужчина направил тяжелую камеру буквально в упор, выбрав откровенно невыгодный крупный план. Подобной фамильярности и посягательства на собственный образ королева шпагатов стерпеть уже не смогла. Увидев наведенный в лицо объектив, Анастасия взорвалась криком, моментально забыв о светском этикете.

"Можно, пожалуйста, не лезть мне в нос с этой камерой? Почему вы меня, красивую женщину, императрицу, хотите выставить как какого-то урода? Смотрите, в какой я форме, я ее держу. Посмотрите на мои морщины — они настоящие, естественные. Это и есть мое благородство и мое естество", — не сдерживая ярости, набросилась на оператора балерина на глазах у опешивших гостей раута.