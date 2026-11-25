На минувшей неделе специалисты Мособлводоканала ликвидировали 214 засоров на сетях водоотведения региона. Чтобы восстановить стабильную работу системы, сотрудники прочищали трубопроводы специальной техникой, убирали скопившийся мусор и отложения, а заодно проверяли состояние колодцев и отдельных участков коммуникаций.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Из-за снегопадов, накрывших регион, работать сейчас сложнее. Снежные заносы мешают подъезду спецтехники к объектам и доступу к канализационным колодцам, поэтому специалисты Мособлводоканала трудятся в усиленном режиме. Все объекты водоотведения, включая канализационные люки, находятся на особом контроле.

Многое зависит и от жителей. Чаще всего засоры возникают из-за того, что в канализацию попадают предметы, которые нельзя туда выбрасывать. Влажные салфетки, средства гигиены, остатки еды и прочий бытовой мусор накапливаются в трубах, образуют плотные пробки и затрудняют движение стоков.

Специалисты напоминают, что канализация предназначена только для отвода сточных вод. Любой бытовой мусор, в том числе влажные салфетки, следует выбрасывать в мусорное ведро. Это простое правило поможет сократить число засоров и избежать нештатных ситуаций.