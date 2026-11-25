Некогда всемогущая певица оказалась в золотой клетке, пока ее благоверный строит счастье на стороне.

Несколько лет назад Алла Пугачева, подхватив детей-двойняшек Лизу и Гарри, покорно последовала за своим молодым супругом Максимом Галкиным* и покинула Россию. Однако долгожданный "рай на Земле" быстро обернулся для бежавшей звезды звенящим одиночеством. Сегодня 77-летняя Примадонна ведет жизнь обычной скромной домохозяйки, пока ее семейная идиллия окончательно рушится.

Сейчас скандальное семейство обитает на Кипре. Впрочем, местного шика певица практически не видит. Прохожие и туристы все чаще замечают артистку на улочках Лимассола вовсе не в компании законного супруга, а под руку с неизвестным мужчиной. Внимательный водитель-киприот опознал в спутнике звезды обычного местного таксиста по имени Крузин, который теперь повсюду сопровождает одинокую певицу.

В это же самое время ее 50-летний супруг переживает вторую молодость и поражает фанатов кардинальными метаморфозами. Шоумен внезапно превратился в брутального щеголя: он истязает себя в спортзале, накачал мышцы, отрастил и осветлил шевелюру. В Сети давно судачат, что артист печется о собственном лоске куда больше, чем о болеющей жене-пенсионерке.

Известный продюсер Леонид Дзюник высказал сенсационную версию: уехавший из России комик просто нашел замену стареющей супруге.

"Насколько я знаю, у Максима* новая любовь. Новая жизнь. Он сейчас стал заниматься активно, качать мышцы, чтобы выглядеть достаточно молодо для новых чувств, для новых ощущений", — откровенно заявил продюсер.

Пока молодой муж колесит по миру с гастролями и занимается устройством личной жизни, Пугачева практически не покидает съемный дом на первой линии у моря. Семья осознанно выбрала закрытый поселок подальше от людских глаз, но этот богатый особняк стал для певицы золотой клеткой. В окружении лишь слуг и детей артистка угасает от тоски и предательства.

"Я представляю, что у нее творится в душе. Я представляю, сколько слез горьких она глотает в этот момент", — сочувственно резюмировал Дзюник.

* Признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории РФ.