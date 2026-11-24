Знаменитый телеврач Александр Мясников выступил с громким и резким заявление о фатальной ошибке, которую ежедневно совершают миллионы россиян по указке собственных докторов.

Любимец миллионов телезрителей доктор Александр Мясников бьет тревогу: отечественная медицина и обыватели продолжают слепо следовать устаревшим и опасным мифам. Речь идет о массовой истерии вокруг "дефицита" витамина D, из-за которой люди тоннами скупают биологически активные добавки и калечат свое здоровье конскими дозировками.

Врач напомнил, что еще в 2024 году ведущие мировые эндокринологи кардинально пересмотрели свои позиции и признали прежние нормы завышенными. Международное сообщество медиков официально отказалось от гонки за показателем в 30 нг/мл и перестало считать цифры 20–29 нг/мл "опасной недостаточностью". Однако в России ситуация не меняется.

"Но у нас все по-прежнему, врачи будто и не слышали — уверен, что и правда не слышали!" — гневно констатирует Мясников.

Телеврач разложил по полочкам настоящие, актуальные показатели уровня 25(OH)D в крови, о которых молчат в местных поликлиниках:

Менее 12 нг/мл — настоящий, реальный дефицит, требующий внимания.

12–20 нг/мл — умеренная недостаточность.

20–30 нг/мл — абсолютно полная норма для большинства людей! Дополнительно принимать препараты в этом случае не нужно.

30–50 нг/мл — высокая норма.

Более 50 нг/мл — завышенный показатель, при котором уже пора искать скрытые патологии в организме.

От 100 нг/мл — смертельно опасный, токсичный уровень, разрушающий внутренние органы!

Александр Мясников предупреждает: для здорового человека адекватная суточная норма составляет всего 800–1000 ЕД, а максимальный предел — 4000 ЕД. Регулярный прием по 5000–10 000 ЕД в день без тяжелейших диагнозов — это преступление против собственного организма.

Более того, авторитетные мировые ассоциации больше не рекомендуют здоровым людям младше 75 лет сдавать коммерческие анализы на витамин D. В этом просто нет никакого смысла. Реальная профилактическая база нужна лишь детям, беременным женщинам, пожилым людям и тем, кто находится в зоне высокого риска развития остеопороза.

"В пианиста не стрелять — не я это придумал, это все американские и европейские эндокринологи!" — резюмировал доктор, призвав россиян включить критическое мышление и перестать кормить фарминдустрию.