"Мозг деградирует": певец Данко неожиданно объяснил провал оскандалившегося Киркорова

Защита оскандалившегося в Сибири поп-короля пришла оттуда, откуда ее меньше всего ждали.



Громкий конфуз Филиппа Киркорова на сольном концерте в Тюмени продолжает обрастать бурными дискуссиями в музыкальном сообществе. Напомним, после выступления 9 ноября зрители буквально взбунтовались в социальных сетях: люди жаловались на странное поведение народного артиста, который еле держался на ногах, забывал слова песен, не попадал в ноты и производил впечатление совершенно дезориентированного человека. Дело дошло до массовых требований вернуть деньги за билеты. Сам певец поспешил оправдаться тяжелой болезнью, заявив, что вышел к многотысячному залу с температурой под сорок градусов и сразу после финального поклона попал под капельницы скорой помощи.

Пока одни обвиняют артиста в циничной халтуре, а другие восторгаются его стойкостью, на защиту поп-короля внезапно встал певец Данко. В беседе со СМИ исполнитель хита "Малыш" высказал крайне неординарный взгляд на произошедшее. По его мнению, публика чересчур сгущает краски, а в поведении Киркорова не было абсолютно никакого криминала.

Данко убежден, что зрители проявили излишнюю придирчивость. Артист подчеркнул: Киркоров не выходил к микрофону обнаженным и не устраивал дебошей, а был лишь "немножко расслабленным". Музыкант призвал недовольных вспомнить поведение мировых рок-звезд или игру театральных актеров, которые на сцене регулярно перевоплощаются в нетрезвых персонажей. Тех же, кому не понравилась подача поп-короля, Данко жестко отправил восвояси: "Не ходи, не смотри, чтобы не было претензий". Вдобавок артист заподозрил за волной хейта спланированную пиар-акцию, заявив, что команду певца и журналистов просто уличили в раздувании шумихи на пустом месте.

Оправдывая оплошности Киркорова, певец без стеснения заговорил о возрастных изменениях и угасании функций организма. По его словам, требовать идеальной концентрации от артиста, чей возраст приближается к седьмому десятку лет — верх наивности.

"Да и в 60 лет мозг не такой свежий. То есть на возраст тоже надо давать скидку. Некоторые вообще не доживают до этого времени. Мозг все-таки деградирует. Как бы внешне человек ни выглядел, внутреннее наполнение дает о себе знать", — безапелляционно рубанул правду-матку Данко.

Он напомнил, что при живом звуке накладки неизбежны: даже он сам на недавнем концерте умудрился забыть слова своего главного шлягера "Московская ночь", который поет больше двадцати пяти лет.

Нестандартную моторику Киркорова в Тюмени коллега объяснил еще и глубоким психологическим погружением. Данко предположил, что Филипп Бедросович мог попросту "уйти в себя", погрузившись в состояние медитации прямо под софитами. По его мнению, мэтр эстрады находится в том статусе, когда никому и ничего не должен доказывать, поэтому имеет полное право проживать на сцене собственные эмоции так, как чувствует.

При этом Данко подчеркнул, что не является поклонником творчества Киркорова и не пытается ему льстить: "Это человек, с которым я никак не рифмуюсь. Но есть же какая-то объективность. Скажем так, нужно смотреть правде в глаза".