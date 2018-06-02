Участники "Фабрики Звезд" постарели до неузнаваемости

Российская певица и актриса, знакомая поклонникам российской музыки как участница четвертого сезона шоу "Фабрика звезд" Настя Кочеткова отмечает 2 июня 30-летие. На проект Первого канала девушка пришла в 15-летнем возрасте. За прошедшие годы она сильно изменилась. Сегодня Настю не узнать. В честь юбилея одной из самых ярких участниц "Фабрики" Dni.Ru решили проследить, что стало с внешностью других звезд проекта.
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