Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Сегодня, 6 августа, стало известно о смерти светской львицы и фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Последние два дня женщина провела в больнице в Италии.

Как сообщает издание "Царьград" со ссылкой на Telegram-канал Mash, Алла Вербер скончалась от инфаркта. В этом году светской львице исполнился 61 год.

Вербер была подругой многих отечественных знаменитостей. Она часто выходила в свет и была завсегдатаем светских хроник.