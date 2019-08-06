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Авг. 6, 2019
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Обнародована причина смерти Аллы Вербер

567

Сегодня, 6 августа, стало известно о смерти светской львицы и фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Последние два дня женщина провела в больнице в Италии.

Как сообщает издание "Царьград" со ссылкой на Telegram-канал Mash, Алла Вербер скончалась от инфаркта. В этом году светской львице исполнился 61 год.

Вербер была подругой многих отечественных знаменитостей. Она часто выходила в свет и была завсегдатаем светских хроник.

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