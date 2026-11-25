Новость о внезапной госпитализации эпатажного Никиты Джигурды с тяжелейшим инфарктом всколыхнула весь отечественный шоу-бизнес.



Российский бомонд продолжает молиться за здоровье 65-летнего Никиты Джигурды, который сейчас находится в больнице. Пока врачи готовят шоумена к операции, его близкий друг и коллега Прохор Шаляпин откровенно рассказал журналистам, что на самом деле довело артиста до больничной койки.

По мнению Шаляпина, роковой удар по здоровью эпатажного актера нанесла его собственная неукротимая натура. Никита Борисович всегда жил на разрыв аорты, принимая абсолютно все происходящее вокруг слишком близко к сердцу.

"Он даже когда просто стихотворение читает, отдает всего себя без остатка! Полыхает дотла! Я убежден, что именно эта чрезмерная эмоциональность в первую очередь и привела к страшным сердечным проблемам", — вздыхает певец.

При этом Прохор не скрывает искренней тревоги и признается, что успел пообщаться с Джигурдой буквально незадолго до трагедии. Актер присылал ему гениальные стихи Сергея Есенина, делился авторской музыкой и даже предложил записать совместный романс. Впрочем, Шаляпин верит в несокрушимый дух своего товарища: "Я желаю Никите Борисовичу только здоровья, я его безумно уважаю. Уверен, он выкарабкается, и все будет хорошо!"

Напомним, трагедия произошла утром 23 ноября. Супруга актера, прославленная фигуристка Марина Анисима, вызвала скорую помощь, когда ее мужу стало совсем плохо. Выяснилось, что перед приездом врачей артериальное давление шоумена зашкаливало за критическую отметку в 230 единиц. Несмотря на адскую боль, Джигурда долгое время упрямо отказывался от госпитализации, потеряв драгоценные минуты.

Медикам едва удалось привезти упрямого артиста в больницу, где диагноз звучал как приговор — обширный инфаркт передней стенки миокарда. Сейчас эпатажный эротоман находится под круглосуточным наблюдением лучших кардиохирургов, а поклонники с замиранием сердца ждут новостей из операционной.