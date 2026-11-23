Поездка, с которой Лерчек связывает надежды на лечение, началась со слез и неожиданной разлуки.



Валерия Чекалина, известная в Сети как Лерчек, сообщила об отъезде в Китай, где планирует пройти лечение от онкологического заболевания. Однако отправиться туда вместе с возлюбленным у нее не получилось. По словам блогера, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини не выпустили из России.

"Лечу одна и рыдаю", — написала Валерия в личном блоге.

Почему Луис не смог выехать, Чекалина не уточнила. Однако позже появилась информация, что у парня отсутствует загранпаспорт. Пока неизвестно и то, когда танцор сможет присоединиться к возлюбленной. Для самой Валерии эта разлука оказалась болезненной: в дорогу на лечение ей пришлось отправиться без близкого человека, на присутствие которого она рассчитывала.

Но откладывать поездку блогер не намерена. Несмотря на переживания, она решила лететь одна и ждать возлюбленного уже в Китае. Сейчас для нее важнее не терять время перед началом терапии.

"Буду ждать его там, но лечение лучше не откладывать", — объяснила Чекалина.

Еще перед отъездом Валерия тревожилась, что трудности с выездом могут возникнуть у нее самой. Однако, как следует из ее рассказа, с документами проблем не оказалось. В результате поездка состоялась, но совсем не так, как ей хотелось: вместо совместного перелета — слезы и ожидание встречи.

В Китай Лерчек отправилась ради CAR-T-терапии. Подробностей предстоящего лечения в приведенных сообщениях она не раскрыла. Говорить о его результатах пока рано: сейчас речь идет о поездке и необходимости без промедления приступить к терапии.

Дополнительным испытанием стало самочувствие. Перед вылетом Чекалина пожаловалась, что боли в костях вернулись. По ее словам, это произошло как раз в день отъезда, когда впереди была дорога в другую страну.

"Сегодня мы улетаем и, как назло, у меня опять разболелись кости. Просто вы все так говорите, что я показываю только хорошую сторону того, как я себя чувствую", — поделилась Валерия с подписчиками.