Каждое появление всемирно известной супермодели на публике неизменно привлекает миллионы глаз.



Наталья Водянова приняла участие в праздничной рекламной кампании известного бренда, приуроченной к предстоящему Новому году. В проморолике знаменитая манекенщица предстала в стильном образе: черной блузе в мелкий горошек и эффектной фиолетовой мини-юбке, продемонстрировав стройную фигуру. Однако внимание преданных поклонников и пользователей интернета привлекли не дизайнерские вещи, а лицо модели.

В комментариях под публикацией марки разгорелась жаркая дискуссия: внимательные фолловеры заподозрили, что за последнее время Водянова прибегала к услугам пластических хирургов.

"Как будто подтяжка была сделана. Форма глаз изменилась", "Это такой ужасный макияж или неудачная подтяжка? Наташа сама на себя не похожа", — недоумевали подписчики бренда под видеороликом.

Некоторые комментаторы сошлись во мнении, что непривычный разрез глаз и изменившаяся мимика могут быть следствием чрезмерного увлечения инъекциями ботокса или неудачной контурной пластики, которая якобы лишила лицо топ-модели ее природной, мягкой индивидуальности.

Сама Наталья Водянова слухи о возможном хирургическом вмешательстве традиционно никак не комментирует. Модель уже давно живет в Европе, продолжая совмещать воспитание детей с редкими, но яркими появлениями на светских мероприятиях. Так, 18 октября она блистала на гала-вечере в Алматы, появившись перед фотографами в роскошном красном платье-миди с глубоким декольте, украшенном перьями, лаковых туфлях и с изящным колье.

Тогда публика восхищалась ее неувядающей молодостью и умением подать себя, однако свежий рекламный кадр заставил критиков вновь заговорить о неизбежной погоне звезд за вечной молодостью. Были ли эти изменения результатом работы хирурга, неудачного ракурса, тяжелого грима или естественных возрастных процессов — остается лишь гадать.