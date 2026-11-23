На Большой Очаковской улице открылся корпус школы № 2025, рассчитанный на тысячу учеников. Здание с лабораториями, мастерскими и двумя спортивными залами построили за 16 месяцев.

Новый корпус по адресу Большая Очаковская улица, дом 4 принял детей 23 ноября. Школу открыл Сергей Собянин. Строительство велось по Адресной инвестиционной программе Москвы.

Четырехэтажное здание площадью 17,7 тысячи квадратных метров спроектировали индивидуально. При строительстве сочетали сборные и монолитные железобетонные конструкции. Фасад с декоративными шарами и длинными полосами остекления напоминает игру-лабиринт. По словам мэра, город стремится делать школы разными по облику и такими, куда детям хочется приходить.

Пространство для учебы и творчества

Внутри выделили блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входами и вестибюлями. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели безбарьерную среду.

Помимо обычных классов здесь оборудовали кабинет информационных технологий, лабораторно-исследовательские комплексы, кабинеты кулинарии и домоводства, мастерскую обработки дерева и металла. Школьники смогут заниматься программированием, робототехникой и 3D-моделированием, работать с 3D-принтерами и сканерами, изучать беспилотные летательные аппараты.

Творческую мастерскую можно разделять перегородкой на две части: одну использовать для изобразительного искусства и проектов, другую — для музыки и репетиций. Общее многосветное пространство подходит для лекций, выступлений и отдыха. Рядом находится медиатека с читальным залом.

Спорт и дополнительные занятия

В корпусе два трансформируемых спортивных зала с раздевалками и душевыми. На территории оборудовали площадки для мини-футбола, баскетбола и волейбола, 200-метровую круговую беговую дорожку и места для подвижных игр. Для спокойного отдыха установили столы и скамейки. Благоустройство охватило 2,3 гектара.

Ученикам доступны проекты «Инженерный класс в московской школе», «Математическая вертикаль» и «ИТ-вертикаль». Со следующего учебного года планируется «Физико-математическая вертикаль». Среди направлений дополнительного образования — футбол, баскетбол, дзюдо, настольный теннис, танцы и актерское мастерство.

В первый день ребятам провели открытый урок о проектировании и строительстве современных школ: показали цифровую модель здания, рассказали об архитектуре и инженерных системах, а затем устроили викторину.

Новый корпус входит в число 60 объектов образования, которые Москва планирует открыть в 2026 году. Более 40 школ и детских садов из этого числа уже работают.