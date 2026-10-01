Московские спортсмены завоевали два золота на чемпионате мира по гидрофлаю

Москвичи Мирелла Калашникова и Сергей Филиппов одержали победу на чемпионате мира по гидрофлаю, который прошел в испанском городе Масаррон.



Спортсмены вернулись в Москву 1 октября, приведя сборную к триумфу: российские участники завоевывают высшие награды турнира второй сезон подряд.

Первенство планеты под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM) проходило с 25 по 27 сентября у яхтенной гавани Масаррона. За медали в четырех категориях боролись сильнейшие райдеры из 13 стран. Российские атлеты выходили на старт в нейтральном статусе.

В гидрофлае участники на специальной доске поднимаются в воздух за счет мощного напора воды и показывают сложные акробатические трюки. Жюри оценивает не только зрелищность полета, но и филигранную чистоту техники, а также гармоничность всей программы.

Мирелла Калашникова поднялась на высшую ступень пьедестала в женском зачете среди профессионалов. Москвичка проявила стойкость: за день до старта она травмировалась во время тренировки, однако нашла в себе силы выступить и оставила соперниц позади. В столице спортсменка занимается в команде Airborn, а ключевой этап подготовки к турниру провела в Красноярске под руководством наставника Евгения Талантова.

В категории «Ветераны» золотую медаль в упорной борьбе завоевал москвич Сергей Филиппов. Он опередил спортсмена из Польши Роберта Яшчольда и испанца Родриго Дельгадо, занявших второе и третье места соответственно. Победителем среди мужчин-профессионалов стал француз Джефф Газзола, а в состязании юниоров сильнейшим оказался Виктор Каневски из Эстонии.

Кульминацией соревнований стали финальные заезды, собравшие аншлаг на трибунах. Помимо основных стартов, зрители увидели показательные полеты на реактивном ранце в исполнении американского экстремала Эмиля Недельцу.

В Москве созданы все условия для регулярных тренировок и популяризации водных дисциплин. В городе благоустраивают набережные, обновляют профильные спортивные базы, открывают современные вейк-парки и площадки для активного отдыха, что позволяет столичным атлетам успешно выступать на крупнейших мировых первенствах.