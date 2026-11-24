Семейная идиллия, которой так долго любовались миллионы подписчиков, оказалась лишь ширмой, за которой скрывался настоящий ад. Оксана Самойлова, долгие годы изображавшая идеальную жену рэпера Джигана, наконец сняла маску. В беседе с журналистами модель призналась: сейчас она горько жалеет о том, что связывала свою жизнь с музыкантом, и, главное, — что не разорвала этот токсичный союз гораздо раньше.
"Шесть лет утеряно, надо было сделать все это раньше, в 2020-м, конечно", — с нескрываемой болью в голосе заявила блогерша.
История их отношений давно перестала напоминать сказку. Настоящий ужас в особняке пары в "Шато Северен" достиг апогея в минувшем июле. Тогда рэпер, по словам Самойловой: окончательно потерявший связь с реальностью, устроил дикую расправу над домашним персоналом. Артист, вообразивший себя вершителем судеб, якобы обвинил работников во всех смертных грехах — от педофилии до национализма — и устроил самосуд. По слухам, охрана получила огнестрельные ранения в руки и ноги, а дети звездной пары в это время в ужасе прятались в шкафах, в слезах умоляя мать о спасении. После этого безумия Джигана удалось скрутить только силами спецслужб, после чего его отправили в рехаб.
В недавнем интервью Ксении Собчак Оксана решилась на еще более страшные откровения. Модель рассказала, что еще в 2022 году Джиган наставлял на нее оружие и угрожал вколоть яд.
Сегодня Самойлова уверена: в своем нынешнем состоянии артист представляет смертельную угрозу не только для нее, но и для их общих детей. Оглядываясь назад, Оксана понимает, что ее затянувшееся терпение было ошибкой, стоившей ей шести лет жизни. Сейчас для блогерши главный приоритет — безопасность семьи и восстановление после затянувшегося кошмара, который, к счастью, наконец остался в прошлом.