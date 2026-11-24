Главная красавица российского блогинга Оксана Самойлова решилась на откровенность.



Семейная идиллия, которой так долго любовались миллионы подписчиков, оказалась лишь ширмой, за которой скрывался настоящий ад. Оксана Самойлова, долгие годы изображавшая идеальную жену рэпера Джигана, наконец сняла маску. В беседе с журналистами модель призналась: сейчас она горько жалеет о том, что связывала свою жизнь с музыкантом, и, главное, — что не разорвала этот токсичный союз гораздо раньше.

"Шесть лет утеряно, надо было сделать все это раньше, в 2020-м, конечно", — с нескрываемой болью в голосе заявила блогерша.

История их отношений давно перестала напоминать сказку. Настоящий ужас в особняке пары в "Шато Северен" достиг апогея в минувшем июле. Тогда рэпер, по словам Самойловой: окончательно потерявший связь с реальностью, устроил дикую расправу над домашним персоналом. Артист, вообразивший себя вершителем судеб, якобы обвинил работников во всех смертных грехах — от педофилии до национализма — и устроил самосуд. По слухам, охрана получила огнестрельные ранения в руки и ноги, а дети звездной пары в это время в ужасе прятались в шкафах, в слезах умоляя мать о спасении. После этого безумия Джигана удалось скрутить только силами спецслужб, после чего его отправили в рехаб.

В недавнем интервью Ксении Собчак Оксана решилась на еще более страшные откровения. Модель рассказала, что еще в 2022 году Джиган наставлял на нее оружие и угрожал вколоть яд.

Сегодня Самойлова уверена: в своем нынешнем состоянии артист представляет смертельную угрозу не только для нее, но и для их общих детей. Оглядываясь назад, Оксана понимает, что ее затянувшееся терпение было ошибкой, стоившей ей шести лет жизни. Сейчас для блогерши главный приоритет — безопасность семьи и восстановление после затянувшегося кошмара, который, к счастью, наконец остался в прошлом.