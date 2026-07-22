Пять женских диагнозов без лишнего страха

Разбираем спорные гинекологические диагнозы вместе с акушером, гинекологом-эндокринологом Еленой Гецаевой.

Поход к гинекологу нередко превращается для женщины не в спокойный разговор о здоровье, а в маленький экзамен на выдержку. Достаточно одного тревожного слова, произнесенного в кабинете, чтобы обычная консультация стала источником страха: надо срочно лечить, прижигать, колоть, пить гормоны, иначе будет поздно.

Акушер, гинеколог-эндокринолог Елена Гецаева объясняет, что часть таких диагнозов действительно имеет медицинский смысл, но часто используется слишком широко — без строгих критериев и без учета конкретной ситуации.

Важно отделить одно от другого. Не всякий спорный диагноз выдуман, и не всякий тревожный симптом можно списать на вариант нормы. Боль, кровотечение, беременность, температура, необычные выделения или плохое самочувствие требуют очной консультации врача. Но и обратное тоже верно: пациентка имеет право понимать, почему ей назначают лечение, какими анализами подтвержден диагноз и есть ли основания для паники.

1

Первый пример — привычная «эрозия шейки матки». В российских кабинетах это слово десятилетиями звучало почти как приговор, а следом часто шла рекомендация прижигать. Гецаева обращает внимание, что истинная эрозия при строгих критериях встречается не так часто. То, что в быту называют эрозией, нередко оказывается эктопией или эктропионом — состояниями, которые могут входить в рамки варианта нормы и не требуют автоматического вмешательства. Здесь особенно важны не страх и скорость, а грамотный осмотр и понятное объяснение.

2

Второй диагноз — уреаплазмоз. Само слово звучит как инфекция, которую нужно немедленно уничтожить, хотя эксперт напоминает: уреаплазма может быть частью нормальной женской микробиоты. Если нет особой клинической ситуации, жалоб и подтверждающих признаков воспаления, лечение «на всякий случай» способно дать больше тревоги, чем пользы. В этом пункте хорошо видно, как анализ без контекста превращается в историю болезни, а пациентка — в человека, который лечит не себя, а строчку в бланке.

3

Третий пункт — «инфантильная матка», или гипоплазия. Такой диагноз особенно болезненно звучит для женщин, которые думают о беременности: в нем будто заранее спрятан отказ в будущем материнстве. Но, по словам Гецаевой, размеры матки нужно оценивать в контексте возраста, гормонального фона, цикла и общей клинической картины. Для одной пациентки это может быть часть патологии, для другой — анатомическая особенность. А физиотерапия и гормональные схемы не способны просто «увеличить» орган, если речь идет только о размере без реальной проблемы.

4

Четвертый диагноз — хронический аднексит, или сальпингоофорит. В народной памяти он живет как «застудила придатки»: стоит посидеть на холодном, и беда якобы уже рядом. На деле воспаление придатков связано не с холодной скамейкой, а с инфекционным процессом. Гецаева критикует ситуацию, когда хронический аднексит ставят по сомнительным данным УЗИ и мазка, а затем назначают длинные антибактериальные и иммуномодулирующие схемы. Такой подход не лечит доверие к медицине: он приучает женщину бояться собственного тела.

5

Пятый пункт — гипертонус матки. Особенно осторожно о нем нужно говорить во время беременности. Матка — мышечный орган, и ее способность сокращаться сама по себе не является катастрофой. Эксперт Woman.ru отмечает, что этот диагноз нередко становится коммерческим поводом для массивной терапии, хотя во многих случаях напряжение может быть физиологичным. При этом настоящий опасный гипертонус нельзя недооценивать: если есть боль, кровянистые выделения или другие тревожные симптомы, речь идет уже не о споре терминов, а о срочной медицинской оценке.

Во всех этих историях общий нерв один: медицина должна объяснять, а не пугать. Диагноз — это не печать на женском теле и не повод автоматически соглашаться на любую процедуру. Это рабочая гипотеза, которую нужно подтверждать, обсуждать и соотносить с самочувствием пациентки. Именно поэтому второе мнение не является недоверием к врачу. Иногда это самый спокойный способ вернуть себе право участвовать в разговоре о собственном здоровье.