Очередная попытка зарубежной прессы слепить политического идола из сбежавшей Примадонны обернулась для нее неожиданным публичным фиаско.



Алла Пугачева, которая уже несколько лет пытается найти тихую гавань за пределами родной страны, вновь оказалась в эпицентре громкого скандала. На этот раз отличились кипрские журналисты. Местная пресса решила посвятить 77-летней артистке масштабный материал, щедро приправленный политическими лозунгами. Однако авторы статьи явно не ожидали, что простые читатели в пух и прах разнесут этот восторженный опус.

В своей публикации кипрские репортеры не скупились на громкие эпитеты. Певицу преподнесли как фигуру колоссального влияния, чей голос якобы нанес "сильный удар по имиджу Кремля". Журналисты всерьез уверяли аудиторию, что позиция звезды заставляет российскую власть "проигрывать внутри собственной страны".

Чтобы придать персоне Пугачевой еще больше светского лоска на международной арене, авторы пустили в ход тяжелую артиллерию. Аллу Борисовну без стеснения сравнили с мировыми иконами поп-культуры. Ее назвали невероятной смесью Долли Партон и Мадонны, а уровень популярности поставили в один ряд с легендарной шведской четверкой ABBA. Казалось бы, такой роскошный пиар должен был вызвать восторг у европейской публики, но в комментариях разверзлась настоящая бездна негодования.

Простые киприоты наотрез отказались принимать навязанный им образ. Пользователи Сети быстро напомнили прессе о том, как именно звездное семейство обзавелось европейскими документами. Известно, что Пугачева и ее молодой муж Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) получили заветные паспорта Кипра еще в далеком 2017 году. В те времена "золотой" статус гражданина выдавался за солидные инвестиции в островную недвижимость — по данным СМИ, сумма сделки тогда превышала два миллиона евро. Впоследствии супруги обосновались в Израиле, но осенью 2023 года, на фоне эскалации ближневосточного конфликта, оперативно перебрались в свои роскошные кипрские апартаменты.

Именно эта склонность к поиску более комфортных условий при первых признаках опасности и вызвала шквал едких насмешек. Читатели дали понять, что не собираются становиться жертвами откровенной пропаганды.

"Она никого не сможет этим убедить, как бы вы ни старались", — отрезала пользовательница под ником Konina H.

Другой комментатор, Харис А., высказался еще более хлестко, лишив артистку ее главного многолетнего титула: "Она больше не русская дива. Она израильская дива".

Многие увидели в статье неприкрытую политическую ангажированность. Некий Фтоулис К. прямо обвинил авторов в двойных стандартах: "О, теперь вы вдруг открыли для себя русских звезд. Только потому, что они служат вашей пропаганде".

В итоге публикация, задуманная как триумфальный манифест, лишь вскрыла главное противоречие в нынешнем положении Примадонны. Зарубежная публика прекрасно видит разницу между искренним творчеством и попыткой найти политическую выгоду, прикрываясь россыпью паспортов.

Несмотря на шквал критики и солидный возраст, сдавать позиции артистка пока не планирует. Как ранее проговорился ее супруг-иноагент, Алла Борисовна продолжает выходить на сцену и давать концерты. И хотя здоровье 77-летней звезды порой дает серьезные сбои, она находит в себе силы выступать, пусть теперь ее творческий путь и сопровождается столь скандальным информационным фоном.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом