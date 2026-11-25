Древний праздник Ивана Милостивого, который отмечается 25 ноября, таит в себе особые мистические предостережения, способные защитить ваш дом от нищеты и бед.



В среду, 25 ноября 2026 года, православный мир чтит память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. В народном календаре этот день получил простое и емкое название — Иван Снежный или Иван Милостивый. С давних времен на Руси эта дата считалась рубежной: окончательно замораживалась земля, падал прочный снежный покров, а крестьяне готовились к суровым зимним испытаниям.

Главная традиция этого дня напрямую связана с именем святого. На Ивана Милостивого принято совершать добрые дела, помогать нищим, сиротам и обездоленным, а также подавать щедрую милостыню. На Руси верили: всякая монета или вещь, отданная нуждающемуся 25 ноября от чистого сердца, вернется к дарителю в стократном размере, а сам святой Иоанн станет молиться за здоровье и благополучие всей семьи. Также в этот день матери традиционно молились о здоровье и счастливой доле своих детей.

Что категорически запрещено делать 25 ноября

Народная мудрость накопила немало строгих табу для этого дня, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь на дом серьезные неприятности:

Покупать обувь и одежду. Считалось, что новая пара обуви или купленное в этот день платье принесут с собой неудачу в делах, а деньги, потраченные на обновки, просто "сгорят".

Отказывать в помощи. Если 25 ноября пройти мимо просящего или отказать кому-то в просьбе о поддержке, можно самому на весь следующий год оказаться на грани нищеты и разорения.

Ссориться, ругаться и сквернословить. Любой конфликт, вспыхнувший на Ивана Милостивого, затянется надолго и заберет из дома всю жизненную энергию.

Выбрасывать остатки еды. Откидывать хлебные крошки или недоеденную пищу в мусор — к голодному году. Все остатки со стола отдавали домашней птице или бродячим животным.

Народные приметы о погоде

Наши предки внимательно наблюдали за природой 25 ноября, чтобы узнать, какими будут зима и будущая весна:

Если на Ивана выпал снег или идет дождь, то оттепели затянутся до самого 4 декабря (дня Введения во храм Пресвятой Богородицы).

Утренний туман 25 ноября предвещает скорое и сильное похолодание к вечеру.

Если облака плывут против ветра — ждите обильного снегопада и метели.

Ясный и солнечный день на Ивана Милостивого обещает суровую, но урожайную весну.

День Ивана Милостивого — это идеальное время для того, чтобы замедлить сумасшедший темп современной жизни, проявлять больше чуткости к близким и сделать хотя бы одно доброе дело для совершенно незнакомого человека.