В среду, 25 ноября 2026 года, православный мир чтит память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. В народном календаре этот день получил простое и емкое название — Иван Снежный или Иван Милостивый. С давних времен на Руси эта дата считалась рубежной: окончательно замораживалась земля, падал прочный снежный покров, а крестьяне готовились к суровым зимним испытаниям.
Главная традиция этого дня напрямую связана с именем святого. На Ивана Милостивого принято совершать добрые дела, помогать нищим, сиротам и обездоленным, а также подавать щедрую милостыню. На Руси верили: всякая монета или вещь, отданная нуждающемуся 25 ноября от чистого сердца, вернется к дарителю в стократном размере, а сам святой Иоанн станет молиться за здоровье и благополучие всей семьи. Также в этот день матери традиционно молились о здоровье и счастливой доле своих детей.
Что категорически запрещено делать 25 ноября
Народная мудрость накопила немало строгих табу для этого дня, нарушение которых, по поверьям, могло навлечь на дом серьезные неприятности:
- Покупать обувь и одежду. Считалось, что новая пара обуви или купленное в этот день платье принесут с собой неудачу в делах, а деньги, потраченные на обновки, просто "сгорят".
- Отказывать в помощи. Если 25 ноября пройти мимо просящего или отказать кому-то в просьбе о поддержке, можно самому на весь следующий год оказаться на грани нищеты и разорения.
- Ссориться, ругаться и сквернословить. Любой конфликт, вспыхнувший на Ивана Милостивого, затянется надолго и заберет из дома всю жизненную энергию.
- Выбрасывать остатки еды. Откидывать хлебные крошки или недоеденную пищу в мусор — к голодному году. Все остатки со стола отдавали домашней птице или бродячим животным.
Народные приметы о погоде
Наши предки внимательно наблюдали за природой 25 ноября, чтобы узнать, какими будут зима и будущая весна:
- Если на Ивана выпал снег или идет дождь, то оттепели затянутся до самого 4 декабря (дня Введения во храм Пресвятой Богородицы).
- Утренний туман 25 ноября предвещает скорое и сильное похолодание к вечеру.
- Если облака плывут против ветра — ждите обильного снегопада и метели.
- Ясный и солнечный день на Ивана Милостивого обещает суровую, но урожайную весну.
День Ивана Милостивого — это идеальное время для того, чтобы замедлить сумасшедший темп современной жизни, проявлять больше чуткости к близким и сделать хотя бы одно доброе дело для совершенно незнакомого человека.