Пока страна переживала за судьбу тяжелобольной интернет-звезды, сама блогерша удивила поклонников неожиданными бьюти-признаниями прямо с больничной койки.



Валерия Чекалина, известная всей стране как Лерчек, вышла на связь с подписчиками в прямом эфире из социальных сетей и шокировала аудиторию откровенным заявлением. Опальная королева марафонов, у которой ранее диагностировали онкологическое заболевание, рассказала, что незадолго до своей поездки в Китай на экстренное лечение решила... увеличить губы. По словам блогерши, бьюти-процедуру ей провели на дому 18 ноября.

"Да, у меня синяки на губах, потому что ко мне приходила моя знакомая. Вот, и я очень долго не делала такие процедуры. Тут мне врач разрешил, и я подколола губы. И, может быть, для вас странно, что я как больная это делаю, но не знаю. Я спросила у врача, мне разрешили. Я продолжаю жить обычной жизнью", — без тени смущения заявила Чекалина, демонстрируя свежие следы от уколов.

Столь легкое отношение к внешности на фоне смертельного диагноза вызвало у пользователей Сети шквал вопросов, ведь еще недавно Лерчек описывала свое состояние как критическое. Во время того же эфира блогерша призналась, что столкнулась с самым страшным проявлением болезни — опасные метастазы добрались до головного мозга. По словам Валерии, одно из возможных и пугающих последствий такого поражения заключается в том, что человек может навсегда остаться в вегетативном состоянии, превратившись в "овощ". Блогерша призналась, что до смерти боится стать непосильной ношей для своей семьи, поэтому даже намерена оставить специальное распоряжение в завещании — попросить близких прекратить её жизнь, если подобный кошмар станет реальностью.

Впрочем, сегодня у Чекалиной появился реальный шанс избежать худшего сценария. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании тяжелобольной блогерши. Глава государства полностью освободил ее от наказания по резонансному уголовному делу о незаконном выводе более 250 миллионов рублей на счета в Объединенных Арабских Эмиратах.

Благодаря президентскому помилованию и поддержке защиты, судебные запреты больше не сковывают руки опальной звезды. Теперь Валерия может беспрепятственно отправиться в Китай, где клиники первыми в мире начали применять инновационную CAR-T-терапию, способную дать ей надежду на спасение.