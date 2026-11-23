Одна деталь на гостиничной записи заставила по-новому взглянуть на последовательность событий.

Вокруг трагической гибели известного музыкального критика Сергея Соседова с самого начала возникло множество слухов. В эфире программы "Новые русские сенсации" были обнародованы записи камер видеонаблюдения из отеля, которые опровергли главную домысел о том, будто врачи скорой помощи катастрофически опоздали.

Как выяснилось при детальном разборе видеозаписей, внутренние часы системы наблюдения в гостинице отставали от реального времени ровно на один час. Это удалось установить при сопоставлении с видео с уличных камер и хронологией звонков. Именно эта техническая деталь ввела в заблуждение участников одного из популярных ток-шоу, где поспешили обвинить медиков в неторопливости.

Путь критика на дальневосточные гастроли оказался невероятно изнурительным. Сначала Сергей выдержал восьмичасовой перелет из Москвы в Благовещенск, а затем перенес тяжелейшую 14-часовую поездку на автомобиле до Нерюнгри. В холл гостиницы телеведущий вошел глубокой ночью — смертельно уставшим, но сохраняющим привычную интеллигентность.

"Ехали безумно долго. Надо же, здесь снег!" — были одни из первых слов Соседова, зафиксированных камерой.

На кадрах видно, как Сергея встречали сотрудники отеля и продюсер конкурса Виктор Беззубов. Критика сопровождали спутники по поездке. Оформляясь на стойке регистрации, артист уточнил время у сопровождающих: "А сколько времени сейчас?". Продюсер ответил, что уже четыре часа утра, хотя монитор над ресепшен в этот момент показывал 02:57. Эта деталь и стала ключевой в расследовании хронологии.

Отказавшись от завтрака, чтобы восстановить силы после изнурительного переезда, Соседов отправился в номер. Днем 23 сентября он спустился в холл, ненадолго вышел на улицу, а вернувшись, тепло пообщался с персоналом. На предложение администратора сделать совместное фото на память Сергей ответил с улыбкой: "Куда вы спешите, я у вас буду неделю тут жить, еще успеем".

Спустя несколько минут произошла трагедия. Поднимаясь по лестнице к себе в номер, музыкальный критик почувствовал себя плохо. На кадрах видно, что движение давалось ему с трудом. В какой-то момент Соседов потерял равновесие и упал, сильно ударившись затылком.

Сотрудники гостиницы мгновенно прибежали на шум и немедленно вызвали скорую помощь. Администратор звонила медикам дважды, умоляя приехать как можно быстрее. Благодаря записям с уличных камер удалось установить точно: врачи прибыли на место всего через 12 минут после падения. Соседову оказали экстренную помощь на месте, после чего на носилках переместили в реанимобиль. Увы, спасти шоумена не удалось.

Несмотря на очевидность несчастного случая, за прошедшее с момента трагедии время история успела обрасти конспирологическими версиями. Так, певица Азиза публично заявила, что усомнилась в естественных причинах произошедшего, намекая на возможный криминальный след. Однако обнародованные видеозаписи не оставляют места для подобного рода сплетен.

Сергей Соседов ушел из жизни 23 сентября на 59-м году жизни, оставив яркий след в истории отечественного шоу-бизнеса и светской журналистики.