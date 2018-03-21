Откровенный наряд Нюши в Кремле Странная Валерия на шоу Ани Лорак Как менялась Анна Семенович Чемпионка мира оголила грудь

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Среда 21 марта
Лента новостей
14:08
Путь от одиночества к счастью общения
13:54
Посетитель кинотеатра случайно застрял под креслом и умер
13:43
Сердюков борется за многомиллионное наследство покалеченной любовницы Цывиной
13:40
Обездвиженного Табакова после инфаркта заперли с покойником
13:36
Марии Шараповой поставили неутешительный диагноз
13:26
В Москве появится новая пешеходная набережная
13:25
Уволен мэр Калининграда
13:20
Ученые: Всемирный потоп совсем близок
13:15
Забывчивая пенсионерка обвинила соседа в краже и угрожала топором
13:14
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
13:11
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
13:09
Пенсии россиян будут считать по-новому
13:06
50-летняя Стриженова сообщила о беременности
12:56
Три десятка школьников отравились газом под Москвой
12:51
Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери
12:39
Басков объявил о дочери от Лопыревой
12:30
Российская школьница ранила семерых одноклассников из пистолета
12:28
Украинские вымогатели напали на Россию
12:18
У легендарного российского хоккеиста перед смертью отказали ноги
12:13
Почувствуй себя нищим: раскрыты зарплаты Дзюбы и Кокорина
12:04
Азиза призналась в проблемах с алкоголем
11:55
"Он для нее как кошелек с деньгами": звезда "Дома-2" о тайном романе Кориковой
11:45
Новый виток заигрываний Трампа с Путиным взбесил американскую элиту
11:42
Infiniti Q60: бесконечная красота
11:23
Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской
11:00
Голливудский актер застрелил жену в торговом центре
10:51
Пресняков коснулся груди Бузовой и рассказал о считаных днях
10:47
Госдума поздравила Владимира Путина с победой на выборах
10:46
В семье Максаковой новые неприятности
10:23
ЦБ забрал лицензию еще одного банка
10:17
Российским автомобилистам разрешили водку
10:07
Ученые синтезировали новую форму жизни
09:40
Красноярский маньяк убил возлюбленную и сварил ее сердце
09:35
Что поможет продлить среднюю продолжительность жизни
09:29
Певец Леонид Агутин: Я был в секте
09:25
Жена известного хоккеиста трагически потеряла сына
09:04
Трепещи, Европа: уральский "Терминатор" показан на видео
08:58
Борисов открыл рот от признаний отца отравленного в Британии предателя
08:42
У больного раком Маккейна случился приступ из-за победы Путина
08:42
Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме
08:33
Лукашенко пожаловался на страдания из-за России
08:23
В московском метро в утренний час пик встали поезда
08:16
Известный миллиардер умер в возрасте 91 года
21:55
Бородина поиздевалась над разведенкой Бузовой
21:46
Москвичку пришибло глыбой льда (видео)
21:30
Фракция "ЕР" запустила два Telegram-канала
21:28
Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах
21:12
Безумные регионы: в Татарстане зэк-насильник зашил себе рот
20:59
Володин: Абсолютная победа Путина закономерна
20:56
Устроивший бойню в школе подросток скончался
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехавший в Америку Макаревич назвал россиян злобными дебилами
Бывшая жена проболталась о черной зависти Джигарханяна к Табакову
Оскорбленные россияне погнали предателя Макаревича
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Офигели от собственного величия: Пригожин грязно выругался о Макаревиче
Ненакрашенная Бузова показала интимное фото из бани
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Март 21, 2018
просмотры: 123

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

567

Грандиозным пятичасовым концертом на сцене Кремлевского дворца поэт-песенник Илья Резник отметил 80-летие. Он собрал всех суперзвезд российской эстрады, в репертуаре которых есть его композиции – Алла Пугачева, Тамара Гвердцители, Лариса Долина. Наташа Королеве пела бессмертную "Маленькую страну". А за кулисами показывала всем оголенное плечо. Она явно пошла по стопам мужа-стриптизера, который на своей странице в социальной сети то и дело публикует провокациооные снимки в стиле "ню".

поделиться

комментарии

Неувядающая Стриженова отметила 50-летие

Популярная ведущая справляет юбилей

567
567

Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото

Девушка рассказала, что смогла принять себя такой, какая она есть

567

Тимати и Лепс спели в честь победы Путина

Состоялся митинг-концерт на Манежной площади

567

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

Российские звезды покрасовались на избирательных участках

567

Как изменились сестры Арнтгольц

Актрисы празднуют 36-летие

567

Красотки из "Дома-2" показали свои прелести

Любимый наряд у девушек, строящих свою любовь на Сейшелах, – купальник

567

Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики

Ведущая решилась на радикальное омоложение и теперь сверкает в обществе

567

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

Супруги отправились на Мальдивы

567

Всегда с бокалом вина: как живет наследница банкира Тинькова

24-летняя Дарья написала пост, в котором призналась, что ей "стыдно называть себя русской в Лондоне"

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Отчаявшаяся Зудина бросилась за помощью к ведьме

Ведунью актрисе посоветовала приятельница
Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин: Я был в секте

Артист откровенно рассказал о своей зависимости

Политика

Как Путин поступит с Собчак после победы на выборах
В деле предателя Скрипаля появился неожиданный след
Украина готовится к войне с Венгрией
Российские дипломаты показали спину хамке Мэй

Шоу-бизнес

Сердюков борется за многомиллионное наследство покалеченной любовницы Цывиной
Обездвиженного Табакова после инфаркта заперли с покойником
50-летняя Стриженова сообщила о беременности
Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери

Проишествия

Врага Путина задушили во время секса с юным любовником
Мать раскрыла жуткие подробности нападения на российскую модель в Дубае
Красавицу-россиянку изнасиловал дворник элитного отеля на Сейшелах
В Ульяновске мать зарезала троих детей и покончила с собой

Lifestyle

В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Новый театр и декорации сгорели накануне премьеры
Шоу-бизнес

Распутина грязно выругалась из-за пропавшей дочери

Певица послала любопытного журналиста

Общество

Борисов открыл рот от признаний отца отравленного в Британии предателя

Мужчина знает, кто убил его сына
Шоу-бизнес

Куда исчез миллион со счета Цымбалюк-Романовской

Адвокат бывшей жены Джигарханяна сделала заявление
Шоу-бизнес

"Он для нее как кошелек с деньгами": звезда "Дома-2" о тайном романе Кориковой

Девушка заявила, что сожгла все вещи актрисы

Гороскоп

Киркорову наплевать на объявившегося брата
Астрологический прогноз с 19 по 25 марта
Уничтожающей Виторгана Собчак прочат кресло премьера
Совет на выходные

Фоторепортажи

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел
Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото

Спорт

Тренер Чайковская недовольна победой Загитовой на Олимпиаде
Медведеву заставили плакать из-за золотой медали
Ирина Роднина подверглась травле за переезд в США
Самая красивая теннисистка и чемпион мира стали родителями

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане зэк-насильник зашил себе рот
В Подмосковье хаски забрался на дерево в погоне за котом
В Прикамье лисица ограбила рыбака (видео)
Безумные регионы: взбесившийся омич одним ударом убил мужчину из-за громкой музыки
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru