Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

Грандиозным пятичасовым концертом на сцене Кремлевского дворца поэт-песенник Илья Резник отметил 80-летие. Он собрал всех суперзвезд российской эстрады, в репертуаре которых есть его композиции – Алла Пугачева, Тамара Гвердцители, Лариса Долина. Наташа Королеве пела бессмертную "Маленькую страну". А за кулисами показывала всем оголенное плечо. Она явно пошла по стопам мужа-стриптизера, который на своей странице в социальной сети то и дело публикует провокациооные снимки в стиле "ню".
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