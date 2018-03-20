Неувядающая Стриженова отметила 50-летие

Сегодня, 20 марта, круглую дату отмечает популярная ведущая и актриса Екатерина Стриженова. Знойной брюнетке исполнилось 50 лет. Dni.Ru представляют подборку фотографий именинницы, на которых видно, как она менялась. Неизменно одно – Екатерина неувядаема и прелестна в любом возрасте.
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