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Март 20, 2018
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Неувядающая Стриженова отметила 50-летие

567

Сегодня, 20 марта, круглую дату отмечает популярная ведущая и актриса Екатерина Стриженова. Знойной брюнетке исполнилось 50 лет. Dni.Ru представляют подборку фотографий именинницы, на которых видно, как она менялась. Неизменно одно – Екатерина неувядаема и прелестна в любом возрасте.

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