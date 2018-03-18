87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

В России 18 марта проходят выборы президента. На избирательные участки наряду с обычными гражданами пришли звезды отечественного шоу-бизнеса – Ольга Бузова, Сергей Зверев, Филипп Киркоров и другие.

Был замечен на голосовании и Иван Краско. Артиста сопровождала не нынешняя жена Наталья, а бывшая супруга и два сына. Краско объяснил это тем, что Наталья Вяль и их дети Иван и Федор живут неподалеку.

