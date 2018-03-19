Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото

Жительница города Пасадена в Калифорнии Карен Смит стала настоящей звездой Instagram, когда стала выкладывать в Сеть свои откровенные снимки. Сама она призналась, что к своим 30 годам привыкла к издевательствам и испуганным взглядам. Дело в том, что на размерах ее ног сказалось развитие редкой болезни – лимфедемы. Долгое время она пыталась скрывать свои формы, однако появление в жизни красотки с нестандартными размерами возлюбленного человека круто изменило ее отношение к собственной внешности. Теперь Карен Смит не стесняется делится весьма откровенными фотографиями. Ее поклонники от подобного подхода к жизни приходят в настоящий восторг. Оценить смелость девушки можно посмотрев галерею Dni.Ru.