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Март 20, 2018
просмотры: 123

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

567

Борис Корчевников прославился в 2006 году после съемок в сериале "Кадетство". На момент начала съемочного процесса артисту было 24 года, а его персонажу – всего 15.Тем не менее, Корчевников удачно вписался в компанию юнцов благодаря своей моложавой внешности. Сегодня Борису – 35, и как заметили обеспокоенные поклонники, он сильно постарел и изменился.

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