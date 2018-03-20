Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Борис Корчевников прославился в 2006 году после съемок в сериале "Кадетство". На момент начала съемочного процесса артисту было 24 года, а его персонажу – всего 15.Тем не менее, Корчевников удачно вписался в компанию юнцов благодаря своей моложавой внешности. Сегодня Борису – 35, и как заметили обеспокоенные поклонники, он сильно постарел и изменился.