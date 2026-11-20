Организовать новогоднее мероприятие в одном из городских учреждений культуры москвичам помогает сервис "Вместе с культурой" на портале mos.ru. Через него можно подобрать зал для детского утренника, праздничного концерта, мастер-класса, репетиции, лекции, фотосъемки и других событий. В каталоге доступно свыше 1,8 тысячи помещений в разных районах Москвы.

Выбор рассчитан на мероприятия самого разного масштаба. Среди предложений есть небольшие пространства на 10–12 гостей, камерные гостиные и крупные концертные залы с профессиональной техникой. Искать можно не только по вместимости, но и по стоимости, оснащению и дополнительным возможностям. В сервисе представлены в том числе бюджетные площадки с учетом скидок и арендной ставкой до одной тысячи рублей в час.

Какую площадку выбрать для праздника

Для небольшого занятия, лекции или тренинга подойдет, например, часть фольклорного зала в Объединении культурных и досуговых центров Северо-Восточного административного округа. Пространство рассчитано на группу до 10 человек. В помещении много естественного света благодаря большим окнам. При необходимости к бронированию можно добавить проектор и интерактивную доску, а кулером и чайником гости могут пользоваться бесплатно.

Другой вариант — концертный зал на Фрунзенской набережной. Его можно использовать для детского утренника или театральной постановки. В зале есть подиум-сцена и направленная подсветка, созданная с помощью потолочных трекеров. Предусмотрен и отдельный проход к сцене из коридора, что удобно для артистов и участников программы.

Более камерный концерт, поэтический вечер или мини-спектакль можно провести в музыкальной гостиной «Бунинский зал». Она вмещает до 50 посетителей. Для мероприятий здесь предусмотрено звуковое оборудование: колонки, микшерный пульт и беспроводные микрофоны, а также плазменный телевизор.

Если требуется пространство для большой аудитории, в каталоге есть светлый киноконцертный зал с классическим интерьером, рассчитанный максимум на 150 человек. Он подходит для балов, концертов и театральных постановок. Зал оснащен подвесным проектором, крупным настенным экраном, современными системами звука и света. Здесь можно в том числе организовать показ художественного или документального фильма.

Поиск по району, цене и оснащению

Площадки сервиса распределены по 127 районам столицы — от Зеленограда до Новомосковского административного округа. Поэтому организатор может подобрать помещение не только по формату, но и по расположению.

Базовые параметры задаются прямо на главной странице. Можно указать вид мероприятия, станцию метро и цену аренды за час. Тем, кто пока не определился с конкретным вариантом, помогают тематические подборки, включая раздел «Популярные подборки».

Для детального отбора предусмотрена функция «Найти помещение». С ее помощью поиск можно уточнить по площади, вместимости, удобству площадки и наличию оборудования. Дополнительно доступна сортировка по услугам, которые можно получить на месте. Среди них — клининг, кейтеринг и организация мероприятия под ключ. Расположение всех подходящих объектов удобно посмотреть в режиме карты.

Такая система позволяет сравнивать площадки по нескольким критериям до подачи заявки. Для одного мероприятия решающим фактором может быть число посадочных мест, для другого — сцена, проектор или звуковая техника, а для третьего — минимальная стоимость и возможность заказать дополнительные услуги.

Кто может забронировать помещение

Сервисом пользуются совершеннолетние жители Москвы с полной учетной записью на mos.ru, а также юридические лица. После того как подходящее помещение выбрано, необходимо оформить электронную заявку.

Для физического лица требуется указать тип запланированного мероприятия и адрес регистрации. Остальная информация автоматически добавляется из личного кабинета пользователя. Представитель организации должен внести ее наименование, ИНН и контактные данные. Для индивидуального предпринимателя предусмотрены отдельные поля: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и другая необходимая информация.

Следующий этап — договор и оплата

После отправки заявления система автоматически формирует договор краткосрочной аренды. Его нужно проверить, после чего оплатить бронирование на mos.ru. Для этого предусмотрена кнопка «Оплатить».

Затем документы поступают в учреждение культуры, которому принадлежит выбранная площадка. На рассмотрение отводится до четырех календарных дней. Ответ направляется пользователю по электронной почте и появляется в личном кабинете. Если заявка не будет одобрена, уплаченные за бронирование деньги возвращаются. В день самого мероприятия достаточно взять с собой паспорт.

Таким образом, основные этапы оформления можно пройти онлайн: сначала найти зал и сравнить доступные варианты, затем подать сведения, получить договор, оплатить аренду и дождаться решения учреждения. Дополнительная инструкция по работе с сервисом размещена на портале mos.ru.

Сервис городских пространств «Вместе с культурой» действует с февраля 2021 года. Он предназначен как для физических, так и для юридических лиц, зарегистрированных на mos.ru, и объединяет предложения московских учреждений культуры в одном цифровом каталоге.

Развитие подобных электронных инструментов связано с задачами национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление». В городе последовательно расширяют число услуг, которые можно получить дистанционно.

Сегодня на mos.ru доступно более 460 услуг и сервисов. Через портал можно оплачивать счета, передавать показания счетчиков, проверять школьное расписание и оценки ребенка, записывать домашнего питомца к ветеринару, покупать билеты на спектакли и концерты и пользоваться другими городскими возможностями в электронном формате.