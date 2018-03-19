Тимати и Лепс спели в честь победы Путина

В Москве на Манежной площади состоялся митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым", в котором приняли участие множество отечественных знаменитостей. На сцену вышел Владимир Путин, победивший на выборах президента России, и поблагодарил своих сторонников за поддержку.