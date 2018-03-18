Как изменились сестры Арнтгольц

Ольга и Татьяна Арнтгольц родились 18 марта 1982 года в Калининграде. В семье актеров Альберта Арнтгольца и Валентины Галич. Татьяна на 20 минут старше сестры Ольги.
Сразу после окончания лицея обе сестры, а также практически весь их класс отправились покорять Москву. Девочки поступили в "Щепку" с первой попытки. А прославились после того, как сыграли сестер-близнецов в сериале "Простые истины".
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