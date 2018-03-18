Красотки из "Дома-2" показали свои прелести

Участницы "Дома-2" уже давно не стесняются камер и щеголяют в довольно откровенных одеяниях. Любимый наряд у девушек, строящих свою любовь на Сейшелах, – купальник. Красотки наперебой хвастаются своими прелестями в соцсетях.









