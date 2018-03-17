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Март 17, 2018
просмотры: 123

Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики

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Ведущая Ксения Стриж решилась на радикальное омоложение в преддверии своего 50-летия. Теперь она блистает в обществе с "новым лицом". Отметим, в комментарии для Dni.Ru отмечал опасность такого удара по здоровью для ведущей. "Это чудовищная нагрузка на организм пациента, которая ничем не оправданна, ведь есть масса менее травматичных способов омолодиться", – рассказывал пластический хирург Сергей Виноградов.

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