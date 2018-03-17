Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики

Ведущая Ксения Стриж решилась на радикальное омоложение в преддверии своего 50-летия. Теперь она блистает в обществе с "новым лицом". Отметим, в комментарии для Dni.Ru отмечал опасность такого удара по здоровью для ведущей. "Это чудовищная нагрузка на организм пациента, которая ничем не оправданна, ведь есть масса менее травматичных способов омолодиться", – рассказывал пластический хирург Сергей Виноградов.