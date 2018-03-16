Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдыхают на Мальдивах. Продюсер и фигурист проводят время вместе с детьми – 11-летним Егором (сыном спортсмена от первого брака) и пятилетним Александром.
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