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Март 16, 2018
просмотры: 123

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

567

Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдыхают на Мальдивах. Продюсер и фигурист проводят время вместе с детьми – 11-летним Егором (сыном спортсмена от первого брака) и пятилетним Александром.

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