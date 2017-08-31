Роскошная Анна Плетнева похвасталась фигурой

Уже 22 года на "Русском радио" звучат лучшие отечественные песни. Поздравить радиостанцию с днем рождения собрались главные отечественные звезды. За процветание любимой радиоволны бокалы поднимали на волнах речных – праздновали в элитном яхт-клубе. А дарили артисты, разумеется, песни. Стас Костюшкин, Диана Арбенина, Владимир Пресняков и другие исполнители согрели гостей своими хитами в прохладный августовский вечер. Особое внимание было приковано к 40-летней Анне Плетневой – бывшей солистке группы "Винтаж". Она обожает провокационные наряды, и этот вечер не стал исключением. Правда, внимательные зрители рассмотрели, что с певица визуально увеличила грудь при помощи специальных пуш-ап накладок в бюстье. Так она смотрится еще более соблазнительнее.