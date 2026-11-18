Жители обсудили с мэром строительство и ремонт спортивных объектов, восстановление пруда, обновление инженерных сетей и путепровода.

Сергей Собянин встретился с москвичами на личном приеме, организованном по поручению Президента России. Обратиться к мэру можно было очно и по видеосвязи, сообщает портал мэрии.

Спорткомплексы и стадион

Жительница попросила ускорить строительство спортивного комплекса на улице Москворечье, 4, корпус 1. В нем предусмотрены бассейны, включая 50-метровый для спортсменов, универсальный игровой и тренажерный залы, помещения для сухого плавания. Полностью ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Еще одно обращение касалось крытого катка спорткомплекса «Меридиан» на Рязанском проспекте, 7, корпус 2. Там обновят отопление, вентиляцию и другую инфраструктуру, расширят тренировочные зоны. Окончание модернизации намечено на четвертый квартал 2027 года. Собянин взял вопрос на контроль.

На стадионе «Крылья Советов» в Соколиной Горе реконструкция должна начаться в 2027 году. Город выкупил объект у прежнего собственника и разрабатывает проект. Предусмотрены футбольное поле с подогревом, раздевалки и трибуны, беговая дорожка, площадки для ГТО и воркаута, каток с хоккейной площадкой, теннисные корты и городки. Завершить благоустройство планируют в третьем квартале 2028-го.

Пруд, сети и путепровод

В Сокольниках по просьбам жителей восстановят Егерский пруд около дома 19 на Большой Остроумовской улице. Водоем очистят от ила, укрепят берега и обновят прилегающую территорию. Специалисты сформируют пять зон биоплато и высадят свыше 4,4 тысячи водных растений. Работы рассчитаны до третьего квартала 2027 года.

В Щербинке обновят насосную станцию «Поселок Фабрики имени 1 Мая», построенную в 1960 году. Проект предусматривает замену оборудования и установку газоочистной системы. Его реализуют по инвестиционной программе «Мосводоканала» на 2024–2028 годы.

Также мэр пообещал контролировать реконструкцию 2-го Волоколамского путепровода. Ремонт идет поэтапно с марта 2025 года, движение полностью не перекрывали. Завершить работы рассчитывают в 2027 году.