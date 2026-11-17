Отечественная журналистика понесла тяжелую утрату: из жизни ушла яркая представительница золотой эпохи независимого телевидения.

Скончалась бывшая телеведущая телеканала НТВ Светлана Куницына. Ей было 56 лет. О печальном известии сообщили ее коллеги и близкие, потрясенные внезапным уходом журналистки. Причины и обстоятельства смерти пока не разглашаются.



Для миллионов телезрителей Светлана навсегда осталась одним из самых узнаваемых лиц отечественного экрана. Пик ее популярности и расцвет телевизионной карьеры пришлись на нулевые годы, когда она работала в легендарной информационной программе "Намедни". Куницына отличалась высоким профессионализмом, глубоким погружением в повестку и безупречным стилем, навсегда вписав свое имя в историю отечественного вещания.

Уход Светланы Куницыной стал тяжелой потерей для всего журналистского сообщества и тех зрителей, которые помнят ее профессиональную работу на экране. Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.