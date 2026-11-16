Похорошевшая Ксения Алферова сделала откровенное признание после болезненного развода

Ксения Алферова заговорила о новом замужестве.

Последние годы выдались для Ксении Алферовой непростыми. Зимой актриса лично сообщила о разводе с актером Егором Бероевым после 20 лет совместной жизни, признавшись, что этот период дался ей тяжело. Подробности расставания падчерица Александра Абдулова раскрывать не стала, предпочитая сохранять достоинство.

Вскоре после официального объявления выяснилось, что Егор Бероев уже устроил личную жизнь. Актер рассказал, что их брак с Ксенией фактически распался еще в 2022 году, после чего он несколько лет жил один, а затем встретил 22-летнюю балерину Анну Панкратову. В феврале пара сыграла свадьбу.

Сама Ксения Алферова унывать не стала. Она продолжает активно работать, выходит в свет и, по мнению преданных поклонников, после развода стала выглядеть только краше. Недавно журналисты встретили артистку на одном из светских мероприятий и напрямую поинтересовались, планирует ли она снова создать семью.

Ответ актрисы оказался лаконичным, но исчерпывающим.

"Мое сердце полно любовью к жизни, оно не может быть свободным. Нет! Замуж я не хочу", — цитирует Ксению СМИ.

Похоже, сегодня актриса наслаждается свободой, гармонией и творчеством, не испытывая потребности в штампе в паспорте.