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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 31, 2017
просмотры: 123

Перед смертью принцесса Диана сияла красотой

567

20 лет назад не стало одной из самых любимых британских принцесс – Дианы. Она погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. По официальной версии, водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в опору моста в туннеле на парижской набережной. Пассажиры не были пристегнуты. По мнению поклонников, незадолго до смерти принцесса Диана была чудо как хороша.

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