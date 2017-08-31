Перед смертью принцесса Диана сияла красотой

20 лет назад не стало одной из самых любимых британских принцесс – Дианы. Она погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. По официальной версии, водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в опору моста в туннеле на парижской набережной. Пассажиры не были пристегнуты. По мнению поклонников, незадолго до смерти принцесса Диана была чудо как хороша.