История внезапного ухода из жизни известного музыкального критика продолжает обрастать мистическими слухами и загадочными персонажами, не дающими покоя поклонникам.



Таинственная незнакомка, которую активно подозревают в тайной связи с покойным Сергеем Соседовым, вновь объявилась на могиле журналиста. Об этом в очередном выпуске сообщили авторы федеральной программы "Малахов". Появление этой женщины на кладбище уже второй раз привлекает всеобщее внимание и заставляет прессу строить самые смелые предположения о секретной личной жизни шоумена, которую он тщательно оберегал от посторонних глаз.

Впервые загадочную даму заметили в день похорон критика. Она появилась на кладбище с грудным младенцем на руках, молча отстояла всю траурную церемонию до самого конца, но категорически отказалась общаться с осаждавшими ее журналистами. На днях она пришла на могилу снова — на этот раз в компании преданных поклонников телеведущего. Женщина отстояла панихиду, но уже без ребенка, и вновь обошла стороной съемочные группы, не пожелав раскрывать свое имя.

Поводом для бурных обсуждений в Сети стал и другой любопытный факт. Сразу после прощания на могиле Соседова обнаружили траурный венок с лаконичной, но интригующей надписью: "От Анны и Феденьки". Пользователи социальных сетей и фанаты тут же выдвинули версию, что загадочная незнакомка — это тайная возлюбленная шоумена, а малыш — его внебрачный сын, о существовании которого никто не догадывался.

Впрочем, официальная семья Сергея Соседова эти домыслы категорически опровергает. Близкие родственники настаивают, что никаких детей у музыкального критика не осталось, однако при этом не препятствуют публичному обсуждению этой интригующей истории.

Напомним, жизнь 58-летнего Сергея Соседова трагически оборвалась 23 сентября. Критик прилетел в далекий якутский Нерюнгри по работе, чтобы возглавить жюри конкурса красоты. Находясь в гостинице, он оступился на лестничном марше, рухнул вниз и получил тяжелейшую травму головы. Несмотря на усилия врачей местной больницы, спасти его не удалось.

Теперь же появление загадочной женщины с младенцем и загадочный венок с именами Анна и Феденька добавляют новые штрихи к портрету человека, чья жизнь всегда была на виду, но самые сокровенные тайны, похоже, унесла с собой в могилу.