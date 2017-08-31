Жена известного актера выставила грудь на красной дорожке

Накануне, 30 августа, стартовал Венецианский кинофестиваль. По красной дорожке престижного мероприятия прошлось множество знаменитостей. однако особое внимание (и критику) вызвала супруга голливудского актера Мэтта Деймона Лучана. По мнению многих пользователей Сети, жена артиста выбрала весьма неудачный наряд, не подходящий ни ей по возрасту, ни для красной дорожки.