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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Авг. 31, 2017
просмотры: 123

Жена известного актера выставила грудь на красной дорожке

567

Накануне, 30 августа, стартовал Венецианский кинофестиваль. По красной дорожке престижного мероприятия прошлось множество знаменитостей. однако особое внимание (и критику) вызвала супруга голливудского актера Мэтта Деймона Лучана. По мнению многих пользователей Сети, жена артиста выбрала весьма неудачный наряд, не подходящий ни ей по возрасту, ни для красной дорожки.

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