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Вторник 10 ноября

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Анатолий Цой борется за жизнь в чужой стране

Анатолий Цой. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

Обычная гастрольная поездка в Азию для популярного исполнителя обернулась экстренной борьбой за выживание.

Внимание миллионов поклонников и коллег по цеху сегодня приковано к тревожным новостям из Китая, где на больничной койке оказался любимец публики Анатолий Цой. Еще недавно артист делился яркими кадрами из гастрольного тура, демонстрируя безупречную форму и неиссякаемую энергию, а сегодня за его здоровье молятся тысячи неравнодушных людей.

Первые тревожные звоночки прозвучали еще в конце октября, когда артист находился в Турции. Во время плотного графика выступлений Анатолий почувствовал себя нехорошо, но тогда ситуация не казалась критической. Местным медикам удалось оперативно купировать симптомы, стабилизировать состояние певца и даже разрешить ему продолжить путешествие. Окрыленный улучшением, артист отправился дальше, в Китай, надеясь, что неприятный эпизод остался позади. Однако коварная болезнь лишь затаилась, чтобы с новой силой нанести сокрушительный удар по организму.

Уже на китайской земле самочувствие Цоя резко ухудшилось. Вместо запланированных съемок и концертов его ждала экстренная госпитализация. Проведенное на месте углубленное обследование повергло всех в шок: врачи диагностировали у артиста крайне опасное состояние — сильнейшее воспаление брюшной полости, осложненное перитонитом. Ситуацию колоссально усугубило обнаружение внутренней гематомы, которая требовала немедленного и пристального вмешательства. Сейчас исполнитель остается под круглосуточным наблюдением китайских специалистов, которые делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции и справиться с тяжелейшими последствиями воспалительного процесса.

Перитонит — это не просто диагноз, это серьезное испытание даже для тренированного организма. Речь идет о воспалении брюшины, которое развивается стремительно и при несвоевременном лечении грозит сепсисом, поражением жизненно важных органов и летальным исходом. То, что артист оказался в такой ситуации вдали от дома, в стране с совершенно иным языковым и медицинским укладом, добавляет этой драме жутких красок. Близкие Анатолия, его друзья и огромная армия фанатов замерли в ожидании новостей. В социальных сетях артиста царит непривычная тишина: команда певца пока воздерживается от детальных комментариев.

Шоу-бизнес в Telegram

10 ноября 2026, 15:39
Анатолий Цой. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @rentv_news• Требует проверки

Фоторепортаж

Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19

Тим Брук-Тейлор. Фото: commons.wikimedia.org/Ed g2s (CC BY-SA 4.0)
Надежда Бабкина. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Янина Бугрова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Том Хэнкс и Рита Уилсон. Фото: Li Ying/Xinhua/www.globallookpress.com
Татьяна Навка. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Влад Соколовский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Джон Прайн. Фото: Dd1/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Олег Васильев. Фото: commons.wikimedia.org/Bundesarchiv, Bild (CC BY-SA 3.0 de)
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Джо Диффи. Фото: Debby Wong/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пинк. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Марк Блум. Кадр из фильма &quot;Крокодил Данди&quot; (1986)
Ольга Куриленко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Анатолий Трушкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристофер Хивью . Фото: HBO/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Рэйчел Мэтьюз. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Ли Фьерро. Кадр youtube.com
Идрис Эльба. Фото: Christoph Hardt/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ганвест. Фото: instagram.com/realgunwest
Микель Артета. Фото: Steve McCormick/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Кадр youtube.com
Дмитрий Страхов. Фото: Thomas Frey/dpa/www.globallookpress.com
Руди Гобер. Фото: He Changshan/Xinhua/www.globallookpress.com
Каллум Хадсон-Одои. Фото: COLORSPORT/DANIEL BEARHAM/www.globallookpress.com
Эндрю Джек. Кадр youtube.com
Мария Тереза Бурбон-Пармская. Фото: Albert Nieboer/dpa/www.globallookpress.com
Софи Грегуар-Трюдо. Фото: Claudio Santisteban/dpa/www.globallookpress.com
Надин Доррис. Фото: Simon Ford/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Принц Чарльз. Фото: Guo Chen/Xinhua/www.globallookpress.com
Ирене Монтеро. Фото: Alvaro Hurtado/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пабло Иглесиас. Фото: Cezaro De Luca/dpa/www.globallookpress.com
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Харви Вайнштейн. Фото: John Lamparski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Франк Риестера. Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Масуме Эбтекар. Фото: Ahmed Halabisaz/Xinhua/www.globallookpress.com
Евангелос Маринакис. Фото: Lato Klodian/imago sportfotodienst/www.globallookpress.com
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Альбер II. Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Адам Шлезингер. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Галина Боб. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Пушкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Мария Погребняк и Павел Погребняк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эмин Агаларов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария Ивакова. Фото: PK connection/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ману Дибанго. Фото: JB Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Пласидо Доминго. Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
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Лев Лещенко. Фото:Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Борис Джонсон. Фото:Annegret Hilse / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
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